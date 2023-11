Martedì 28 Novembre 2023, 00:46

«Tornare nella Sala della Regina della Camera, dove fino al 2018 per nove edizioni si è svolta la cerimonia di assegnazione del Premio Guido Carli, è fonte di grande emozione». Sentito, partecipato, emozionante appunto: così Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, nonché nipote dell’ex Governatore di Bankitalia, commenta il ritorno della Fondazione a Montecitorio, con la convention Sostenibili futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo, che si terrà venerdì alla Camera dei Deputati – 170 i posti – e sarà trasmessa anche in diretta streaming su Ansa.it, Tgcom24.it e sui social della Fondazione.

L’evento, che aprirà la nuova stagione di attività – il culmine si raggiungerà a maggio 2024 con la festa per i quindici anni di vita del Premio - è stato insignito della Medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, consegnata a Romana Liuzzo, destinataria anche di un messaggio di papa Francesco sulla sostenibilità. D’altronde, il tema è cruciale e il lascito sarà importante: una task force permanente di top manager e imprenditori per offrire contributi di idee al Governo e ai decisori politici su sostenibilità ambientale, economica e sociale.

«Continuiamo a lavorare in tutte le direzioni per non spegnere la fiaccola che mio nonno aveva acceso: la speranza in un’Italia della crescita e della solidarietà, che sappia far fiorire le sue energie migliori, a cominciare dai giovani», sottolinea Liuzzo.

Ad aprire i lavori sarà Anna Ascani, vicepresidente della Camera. Seguiranno i saluti iniziali di Romana Liuzzo e quelli istituzionali del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a nome del Governo. Sarà l’ambasciatore Giampiero Massolo, consigliere della Fondazione, ad avviare il dibattito. Nel panel, moderato da Giuseppe De Filippi, sette relatori: Paolo Barletta, Domitilla Benigni, Sergio Dompè, Andrea Illy, Claudia Parzani, Ettore Prandini e Alessandra Ricci. Molte le personalità anche in platea, da Francesco Paolo Figliuolo a Renato Brunetta, da Mariastella Gelmini a Maria Elena Boschi, Virginia Raggi e molti altri.

A conclusione della giornata, la Fondazione offrirà una cena a Palazzo Borromeo, presso l’Ambasciata italiana presso la Santa Sede. «Sarà un momento intimo, che abbiamo voluto riservare, con la sobrietà e l’attenzione che la sostenibilità impone, solo a chi è intervenuto da podio e ai relatori». Un’occasione per festeggiare la nascita della task force e pensare al domani.