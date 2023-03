Tenaci e fuori dal coro, la Fondazione Carli porta le donne in cattedra

Il valore degli insuccessi e l’arte di saper guardare oltre, contrastando stereotipi e pregiudizi. Questi i temi delle Lectiones Magistrales, con le quali la Fondazione Guido Carli, presieduta da Romana Liuzzo, ieri, nell’Aula Magna della Luiss e anche in diretta streaming sui social della Fondazione, su ansa.it, tgcom24 e Luiss Social tv, ha dato avvio alle celebrazioni per il trentennale della scomparsa dello statista, ex Ministro del Tesoro ed ex Governatore della Banca d’Italia.

Protagoniste del doppio appuntamento, Claudia Parzani, prima donna presidente di Borsa Italiana, con “Elogio dell’insuccesso. Le nuove leadership tra gentilezza e diversità”, e Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, con “Cantare fuori dal coro. Le voci delle donne, oltre i pregiudizi”. L’evento è stato aperto proprio da Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, appunto, nonché nipote dell’ex Governatore di Bankitalia, che ha sottolineato l’importanza della data scelta, Giornata europea dei Giusti: «Una Giornata dedicata alla memoria del bene. E di bene, all’Italia e all’Europa, Carli ne ha fatto moltissimo». Dopo il saluto del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, a introdurre le due Lectiones è stato Giampiero Massolo, Presidente di Ispi e di Atlantia. Parzani ha ribadito il valore delle “cadute” come momento di formazione. Venezi ha ripercorso più storie di grandi donne.

Tra istituzioni, politica, imprenditoria, finanza e comunicazione, molti i nomi noti presenti in platea. Tra i primi ad arrivare Renato Brunetta con la moglie. Poi, Maurizio Gasparri, Mariastella Gelmini, Francesco Paolo Figliuolo, Luigi Gubitosi. In prima fila, Luigi Abete, Marco Ghigliani, Francesca Reich. Senza dimenticare Francesco Giambrone. Ancora, Francesca Mariotti, Stefano Dominella, Danila Bonito. Non sono mancati, ovviamente, il presidente Luiss Vincenzo Boccia e il direttore generale Giovanni Lo Storto. E tanti altri. In platea, anche molti studenti, felici di ascoltare le due speciali lezioni e fare tesoro degli insegnamenti. La conclusione è stata affidata a Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione. E, in realtà, è solo l’inizio. «Le commemorazioni per il Trentennale – ha annunciato Romana Liuzzo - culmineranno il 5 maggio al Teatro dell’Opera».