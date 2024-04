Un premio ai talenti italiani, il 10 maggio i riconoscimenti della Fondazione Guido Carli

Il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, l’attrice Luisa Ranieri, le sorelle Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino sono alcune delle personalità che, il 10 maggio, all’Auditorium Parco della Musica riceveranno il Premio Guido Carli, promosso dalla Fondazione intitolata all’ex Governatore di Bankitalia, presieduta da Romana Liuzzo. L’Edizione straordinaria per i quindici anni dell’evento, che si intreccia peraltro con le celebrazioni per i 110 anni dalla nascita di Guido Carli avviate il 28 marzo e ancora in corso, potrà essere seguita anche in streaming su ansa.it, tgcom24.it e sulla pagina Facebook della Fondazione. In primo piano, imprenditoria, impegno sociale, regia, cinema, moda.

«Si rinnova la magia della festa dell’eccellenza italiana – dice Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli – che quest’anno vedrà protagonista un gruppo di premiati eccezionale: dodici realtà che esprimono il meglio del nostro Paese. Celebreremo ingegno e creatività, passione e generosità, gusto ed eleganza. Tutte le qualità che sappiamo regalare al mondo, accendendo fiaccole di speranza anche nei momenti complessi come quello che stiamo vivendo». Sarà proprio Romana Liuzzo, anche ideatrice del Premio, ad aprire l’evento. Seguiranno gli interventi del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto. Poi, condotta da Veronica Gentili, prenderà il via la cerimonia e i premiati si alterneranno sul palco.

Così, Luzi, cui il riconoscimento sarà conferito per «abnegazione e tenacia nella lotta alle mafie e nella cura del territorio e dell’ambiente», Ranieri, «regina di bravura su qualunque palcoscenico», le sorelle Nonino, «quinta generazione della famiglia che ha reso la distillazione un’arte», e altri. Storie di valore e impegno, che raccontano anche forza ed energie del Paese. Nel corso della serata Alessio Mininni, in arte Maninni, canterà il brano presentato all’ultimo festival di Sanremo, “Spettacolare”. Molti i nomi di istituzioni, imprenditoria e informazione anche in platea.

Tra i confermati, Lamberto Giannini, Francesco Paolo Figliuolo, Renato Brunetta, nonché Stefano Pontecorvo, Giuseppina Di Foggia, Domitilla Benigni. Ancora, Claudia Gerini, Francesca Lo Schiavo, Dante Ferretti, Ferzan Ozpetek e altri. «Mio nonno aveva fiducia nel merito, lo riteneva il fattore chiave per superare le difficoltà, combattere le disuguaglianze e rigenerare l’Italia – commenta Romana Liuzzo - Per questo sul palco si alterneranno donne e uomini che emozionano. Offriremo modelli potenti alle nuove generazioni».