Roma, pioggia di stelle a tutto rock: i Negramaro sfilano con le dive

Divi delle note e spartiti per sognare. La musica irrompe nel corso del terzo giorno di red carpet della Festa del Cinema, ed è subito pianeta rock. La scena è tutta per i Negramaro di Giuliano Sangiorgi, che presentano in kermesse “Back Home - ora so restare”. Il documentario di Giorgio Testi in cui la band torna a casa, dopo vent’anni di successi, a Galatina, in Salento, dove tutto è iniziato. Nell’aria risuonano, fragorose, le loro hits. Echeggiano “Mentre tutto scorre” e “Via le mani dagli occhi”. Ed è magia. Chitarre a tutto volume.

Ci si perde in queste atmosfere inebrianti mentre il mitico gruppo si avvicina alle barriere affollate di fan e al fuoco incrociato dei flash.

Poi la scena, per il complesso, si posta al Palladium, per la visione della pellicola con il pubblico di fan. Ed è delirio di supporter e successo. Nel pomeriggio la passerella glam della Cavea ospita anche Ginevra Elkann, elegantissima in pizzo nero, che presenta il suo film “Te l’avevo detto” con un cast all star formato da Valeria Golino, in elegante e ampio abito nero con spilla dorata sullo scollo, la bella Sofia Panizzi, la sofisticata Valeria Bruni Tedeschi, in tubino rosa e spolverino nero di velluto con intarsi chiari, e poi la soave Alba Rohrwacher, in abito dorato su zeppe nere.

E tra le celebrità avvistate alla festa ecco anche il produttore Paolo Del Brocco e la regista Francesca Archibugi. Atteso Premio alla carriera a Isabella Rossellini, in lungo spolverino bianco, scortata sul red carpet da Renzo Arbore, che scherza con i fotografi, e dalla regista Alice Rohrwacher. Passa anche Enrica Bonaccorti. Colpisce l’abito di strass, con scollo all’americana, di Annalisa Minetti. E ancora il sorriso contagioso di Alessandra Mastronardi, in elegante mise, che cattura gli sguardi. Appare di nuovo la divina Monica Bellucci.