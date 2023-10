Roma, notte glam all'Auditorium: la bellezza è "diva"

Tutta l’attenzione è per l’iconica Monica Bellucci e il regista Tim Burton, che nella vita formano una delle coppie più glam del pianeta della celluloide. Raggiungono mano nella mano il red carpet del secondo giorno della Festa del Cinema, e i fan vanno letteralmente in delirio. Tutti a chiedere autografi. Gridolini di gioia. Lei, in lungo grigio, è nel cast di “Diabolik - Chi sei?”, di Antonio e Marco Manetti, che include anche Miriam Leone, in vistosa dolce attesa, mise marrone e celeste e treccia lunghissima, scortata dal marito Paolo Carullo.

E poi Valerio Mastandrea, Chiara Martegiani, Carolina Crescentini, in paillettes nere, Paolo Calabresi e Lorenzo Zurzolo.

Quindi passa il cast della regista Roberta Torre, in tailleur nero. Quello di “Mi fanno male i capelli” con l’eterea Alba Rohrwacher, in elegante ampio pantalone total black, e il simpatico Filippo Timi, che scherza con i fotografi girandosi al rallentatore ed esibendosi quindi in un salto. Poi, non contento, prende in braccio la timida Rohrwacher, che sta simpaticamente al gioco. Arriva Shigeru Umebayashi, che ha composto le musiche. E nelle stesse ore, al Maxxi, in scena il “Women in Cinema Award”, ovvero il premio dedicato alle eccellenze femminili, quest’anno all’insegna delle donne africane, ideato da Angela Prudenzi e Cristina Scognamillo.

Riconoscimenti a Lina Sastri, Nina Zilli, Viviana Ferragamo, Francesca Mannocchi, Doriana Leondeff, Daria D’Antonio, Joy Ezekiel. Mentre presso lo Spazio Lazio consegnati i Premi speciali XX Edizione “Roma Videoclip - Il Cinema incontra la musica”. Premi a Motta, Carolina Crescentini e Vinicio Marchioni per il videoclip “La musica è finita” e a Max Gazzè per il videoclip “Che c’è di male”. Premio speciale Anna Magnani a Milena Mancini. E nel frattempo lungo i viali della festa ecco i registi Francesco Apolloni e Damien Chazelle, quest’ultimo di “La La Land”, e Guendalina Ponti.