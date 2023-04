Il 25 aprile a Roma: mostre, spettacoli, eventi: tutto quello che c'è da sapere

Mostre, spettacoli, incontri, anche attività per bambini: sono tante le iniziative studiate per i romani che trascorreranno a Roma il 25 aprile. Un ricco programma di eventi che spazia dalla cultura al gusto, dalle performance alle visite guidate, per approfondire storia e arte o magari rilassarsi nel verde.

MUSEI. Arte in festa per il 25 aprile. I musei rimangono a porte aperte e, per musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali, l’ingresso è gratuito. Senza costo del biglietto anche Forum Pass, percorso integrato Foro Romano e Fori Imperiali. Visitabile pure la mostra “Van Gogh” a Palazzo Bonaparte. E così “Michelangelo Pistoletto. Infinity" al Chiostro del Bramante. L’Istituto Vive, alle 16, propone “Speciale Festa della Liberazione”, visita al Vittoriano e al Museo Centrale del Risorgimento, per adulti e bambini, per scoprire significato e storia di parole come “patria”, “identità”, “futuro” e “nazione”. Da non perdere a Palazzo Cipolla, la mostra “Ipotesi Metaverso”, dedicata al futuro dell’arte: un percorso tra altalene immersive, filosofia digitale zen, tecnonatura, visori di realtà virtuale, intelligenza artificiale, sculture blockchain, poesia e suoni generativi. Tra gli eventi al Maxxi, la visita guidata “Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. Il corpo politico”, per rileggere l’opera pasoliniana in dialogo con le opere di alcuni artisti contemporanei.

EVENTI. È un ricco cartellone di iniziative ad essere proposto alla Garbatella per la “Festa della Resistenza”, che prende il via già domenica 23 aprile e prosegue, appunto, fino a martedì 25, tra storia, memoria, letteratura, cinema, musica e teatro. Cuore del cartellone sarà, ovviamente, la giornata di martedì. Alle 10, presso Moby Dick Biblioteca Hub Culturale, si terrà il Laboratorio teatrale per ragazze e ragazzi “Fanny & Alexander, Voci della Resistenza”. Stessa sede, alle 14, per l’incontro per ragazze e ragazzi, dai 14 anni, “La Resistenza a Roma: un racconto tra generazioni”: Michela Ponzani dialoga con suo nonno partigiano, Mario Di Maio e con Fabrizio Forno, nipote del partigiano Ughetto. Qui, alle 15, anche la Tavola rotonda “Memoria ed eredità della Resistenza: il lavoro delle associazioni”. Vari gli appuntamenti al teatro Palladium, tra lezioni – Santo Peli, “I Gap”, Filippo Focardi, “La memoria della Resistenza” – e spettacoli. Qui, infatti, si terranno “Cercammo libertà tra rupe e rupe...”, concerto del Coro Inni e Canti di lotta, e i reading musicati “Fortini. Caproni. Poesia partigiana”, protagonista Pierpaolo Capovilla, e “La Resistenza delle donne” di e con Benedetta Tobagi. Al Palladium, alle 18.30, anche l’intervento del Sindaco Roberto Gualtieri. Eventi, inoltre, presso Archivio Flamigni e Villetta.

BAMBINI. Apertura straordinaria, il 25, per Casina di Raffaello, a Villa Borghese, con laboratori ludico-educativi dedicati a natura, colori e forme, ispirati dalle composizioni di Piet Mondrian Bruno Munari. Spettacoli per la famiglia anche al Planetario. Per chi ama immergersi nel verde porte aperte al Bioparco. E si gioca da Explora, il museo dei Bambini. Tra gli appuntamenti dell’associazione Cicero in Rome, visita guidata con attività didattica ai Musei Capitolini e alla Casina delle Civette a Villa Torlonia, nonché caccia al tesoro tematica al quartiere Coppedè. Divertimento per tutte le età a Cinecittà World e Roma World.

GUSTO E SHOPPING. Non mancano appuntamenti di gusto. Alle regolari aperture di ristoranti e bistrot, si aggiunge Cortile, vino, cibo e libertà", manifestazione organizzata da Bucce e dal Collettivo, che dalle 12, a Testaccio, alla Città dell’Altra Economia proporrà street food, vini naturali, bollicine, birra e cocktail. Da Porta di Roma a Euroma2 e oltre, centri commerciali aperti.

FESTIVAL. Alla Fiera di Roma, anche il 25 aprile, si potrà visitare “Roma incontra il mondo”, che unisce tradizioni, sapori, cultura di più Paesi, affiancando programmi ad hoc, dal Festival dell’Oriente a quello dei Nativi Americani, da quello spagnolo a quello irlandese e oltre.

GREEN. Porte aperte alla dodicesima edizione di FloraCult, mostra mercato di fiori piante e sostenibilità, promossa e organizzata dall’imprenditrice agricola e designer Ilaria Venturini Fendi, con la collaborazione di Antonella Fornai, esperta di giardini, e dell’architetto Francesco Fornai, oltre che con il sostegno di Intesa San Paolo, che fino a martedì 25, si terrà presso I Casali del Pino, in zona La Storta.

TRASPORTI. Lunedì 24 e martedì 25, dalle 9 alle 18, il settantaseiesimo “Gran Premio di Liberazione ” di ciclismo partirà da viale delle Terme di Caracalla e percorrerà via Antoniniana, viale Baccelli, largo Terme di Caracalla, viale delle Terme di Caracalla, viale Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli, largo Vittime del Terrorismo, viale Terme di Caracalla. Per questo saranno modificati i percorsi delle linee bus 160, 671, 714, 715 e 792. Prevista la sospensione di alcune fermate.