Un talk a tinte pop con brillanti sfumature arcobaleno, è l’appuntamento tra cinema, tv e serie web targato Glamorize, il party queer dei mercoledì che rischiara le notti romane insieme a Metropolitan Italia, la community online che coinvolge tanti giovanissimi autori e autrici del nostro Paese. Quella svoltasi nel club Vinile in zona ostiense, è una serata nel segno di arte, musica e divertimento ma anche del dibattito riguardo ai nuovi e più tradizionali media, che spesso si incontrano e si scontrano nei percorsi di comunicazione sulla rete. Lo sa bene Gilles Rocca ospite sul palco di Via Libetta insieme a Leonardo Bocci e al regista Ludovico Di Martino, pronti a parlare di serie tv, prodotti cinematografici o di video contenuti creati per la rete.

Ognuno nel suo, come per Francesco Marioni, attualmente su Prime con il suo “Va bene così”, oppure per Stella Grillo, cantautrice e scrittrice seguita da Isabella Premutico alias @ilmerdoscopo , ironica pagina instagram che diffonde quotidianamente meme astrologici virali. Una notte di arte ma anche di musica, con la percussionista e vocalist Lisa Bassotto, che per la prima parte della serata ha accompagnato il djset di Jam JJ. Nell’happening culturale e di intrattenimento non sono mancate le esposizioni artistiche dei giovani creativi Ilaria Valenzi, Adele Pennetta, Niente Caffè, Marta Nolletti, Sara Paone, Dante G, Simone De Rosa, Domitilla Maria Biondi, Andrea Catarinicchia e Roberto Giardina, che hanno apposto sulle pareti del locale le loro opere pittoriche e digitali. Un talk che ha preso il nome di “The New Cinema”, in cui gli ospiti si sono confrontati sui temi e sono stati accolti dalla fotografa Elisabetta Paganelli, moderatrice di un dibattito aperto in cui ha preso parte anche Giulia Calvani, scrittrice ed appassionata cinefila per Cinesociety.it.

Tanti gli ospiti presenti in sala, come la coppia di attori e amici originari di Latina, Alexander Caiazza di recente a teatro, seguito da Alessandro Allegro, che ha già lavorato con Marco Bellocchio nonostante la sua giovane età. Insieme a Gilles Rocca anche Emiliano Ragno che, con Marco Vivio e Alessio Chiodini, che parlano del film “Tre Tocchi”, attualmente su Prime con la regia di Marco Risi. La founder di Metropolitan, Alessia Spensierato, sorride e accoglie l'artista Dante Roart, con cui scambia parole e pareri sui suoi dipinti. Nel frequentato giardino di Via Libetta, si ritrovano anche l’illustratrice Federica Marinangeli, la regista Francesca Conte e la direttrice di produzione Eleonora Bruno, di recente su Rai3 con “Le Ragazze”.