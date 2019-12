“Lucio Dalla” esce rimasterizzato il vinile storico del cantautore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Come è profondo il mare, la seconda uscita della collana, in edicola dal 17 dicembre, è dedicata aalbum contraddistinto da un grande successo commerciale, che ha dato all’artista grado di popolarità e di consenso pubblico mai raggiunto prima. Il progetto, curato da Paolo Maiorino, responsabile del catalogo Sony Music, ripropone, dallo scorso 3 dicembre, l’intera discografia in vinile dell’artista, rilasciando ogni due settimane alcuni storici dischi (per la prima volta su 33 giri e, in qualche caso, in formato doppio album) - come Canzoni (album del 1996 che vendette un milione e mezzo di copie), Lucio, Il contrario di me, Ciao ed Angoli nel cielo - e altri introvabili, ora finalmente disponibili.Gli ultimi anni sono stati segnati dalla grande riscoperta del 33 giri: il vinile, dato per morto agli albori del Duemila, è più vivo che mai e, non più limitato solamente ad un pubblico di nicchia, si conferma nel 2019 come un fenomeno dirompente del mercato discografico italiano. Grandi capolavori del nostro panorama musicale trovano così nel 33 giri una «nuova giovinezza»: è il caso anche di Lucio Dalla, disco che vendette oltre 1 milione di copie grazie a nove canzoni ancora oggi immortali. A 40 anni dall’uscita dell’album originale, ora viene riproposto il vinile in edizione rimasterizzata, curata fin nei minimi dettagli e ulteriormente arricchita da un fascicolo di contenuti inediti.