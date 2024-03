Si è svolto martedì sera, alla presenza delle massime autorità politiche e militari, nella sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, il tradizionale concerto di solidarietà della Banda Musicale della Marina Militare a sostegno della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus realizzato annualmente dal 2001 e trasmesso in diretta streaming sul canale social ufficiale Youtube della Marina.

Durante l'evento, condotto dalla giornalista Veronica Maya insieme a due ufficiali della Marina Militare con una promoter d'eccellenza: Rajae Bezzaz, è stato possibile contribuire al progetto “Palla al centro" della Fondazione Rava acquistando i doni pasquali proposti nel foyer dell'Auditorium.

La presenza della Marina si è estesa dal Baltico al Mar Rosso, dal Mediterraneo al Golfo di Guinea e all'Oceano Indiano, garantendo la protezione degli interessi nazionali in mare in modo continuativo. Il mare rappresenta il "patrimonio liquido" che sostiene le fondamenta sociali, culturali ed economiche del Paese, è da sempre alla base della sua sicurezza, della prosperità e della sua possibilità di proiezione strategica e posizionamento internazionale. Gli interessi nazionali sul mare e sotto il mare hanno dimensione globale. Nell'arco di un processo di rinnovamento coerente e armonico e attraverso un attento bilancio tra risorse e obiettivi, la Marina sta integrando nel proprio essere la tecnologia per innovarsi con etica e responsabilità. L'orizzonte dell'innovazione si sposta oltre il 2035 verso Unità quali hub strategici e integrati di sistemi multicapacitivi.