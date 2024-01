"Note di luce quando la musica illumina”, oggi a Roma il concerto di beneficenza per sostenere la Ginecologia Oncologica del Policlinico Gemelli

"Note di luce quando la musica illumina" è il titolo del concerto di beneficenza che avrà luogo lunedì 15 gennaio 2024 alle ore 20:30 presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Moricone (via Pietro De Coubertain 30). Promossa dal Dipartimento Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, in collaborazione con l’Associazione Oppo e le sue stanze Onlus, l'iniziativa vedrà la partecipazione di moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

L'evento

Questo evento, che coincide con i 60 anni dalla nascita del Policlinico Gemelli avvenuta nel 1964, e organizzato in particolare dalla Ginecologia Oncologica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ha l’obiettivo di promuovere e sostenere non solo le attività scientifiche e di ricerca, ma l’impegno costante dedicato alla tutela della salute della donna, in cui confluiscono la prevenzione, la diagnosi e tutte quelle attività medico-chirurgiche dedicate alla cura delle neoplasie ginecologiche. Si tratta di una serata evento all’insegna della musica, presentata dal conduttore televisivo Carlo Conti insieme ad Annalisa Manduca, che vedrà la partecipazione di Serena Autieri, Al Bano, Beppe Fiorello, Gigi D’Alessio e Renato Zero.

Il concerto si avvarrà del contributo musicale della Banda della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, dell’Accademia del Coro Nazionale di Santa Cecilia, diretto dal maestro Andrea Secchi, e dei maestri violino Giuseppe Gibboni e Olga Zakharova.

«Questo appuntamento con la musica e la solidarietà – anticipa il professor Giovanni Scambia, direttore della Ginecologia Oncologica e direttore scientifico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - vuole polarizzare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della tempestiva diagnosi nelle patologie oncologiche femminili». I proventi, ricavati dal concerto, saranno destinati alla raccolta fondi a supporto delle attività cliniche e di ricerca della Ginecologia Oncologica.