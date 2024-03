“The best of Disney Music”: il 21 marzo a Roma il concerto-evento per celebrare i 100 anni di Disney

Il grande concerto-evento “The best of Disney Music”, diretto dal Maestro Gerardo Di Lella ed eseguito dalla sua “Grand Orchestra”, andrà in scena giovedì 21 marzo alle ore 20.30 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. L’orchestra, costruita ad hoc per l'occasione, vede la compresenza di una orchestra sinfonica, di una orchestra pop e di una big band, per un totale di 92 musicisti sul palco, e comprende coro e voci solistiche. La conduzione della serata è affidata alla giornalista Sonia Sarno.

Il concerto

Dopo la sigla iniziale, nel totale rispetto della tradizione Disney, il concerto omaggerà ben 15 film, per un viaggio onirico che ripercorre i suoi 100 anni di magia.

In ordine sparso, l’orchestra suonerà le musiche più note di La bella e la bestia, Aladdin, Mulan, La bella addormentata nel bosco, La Sirenetta, Hercules, Rapunzel, Pocahontas, Pinocchio, Biancaneve e i 7 nani, La carica dei 101, Frozen, Cenerentola, Il re leone, Il gobbo di Notre-Dame. «Ciò che vedrete è il risultato di uno sforzo immenso – spiega il Maestro Gerardo Di Lella – Un concerto di circa 2 ore di musica rappresenterebbe un’impresa importante per qualsiasi arrangiatore, ma io l’ho vissuta come una vera e propria sfida con me stesso. La musica dei film d'animazione, in particolare quelli Disney, contiene infatti tutti i linguaggi musicali possibili, dal jazz al pop, dalla sinfonica alla etnica. Per lo spettatore, l’evento rappresenta un'occasione unica per gustare la musica scevra dalle sue immagini, un modo per immergersi appieno nelle bellissime melodie che la "casa di Mickey Mouse" ci ha regalato in questi 100 anni. Per sognare, almeno stavolta, anche ad occhi chiusi».

I biglietti dell’appuntamento, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e di Regione Lazio, sono acquistabili tramite il circuito www.ticketone.it . Per informazioni: Paola Corrado cell. 3394884824

Gerardo Di Lella

Pianista, Arrangiatore, Compositore e Direttore d’Orchestra, dal 1993 dirige varie formazioni a proprio nome partecipando a importanti festival con musicisti di rilievo internazionale: Pomigliano Jazz (NA), cinque edizioni del festival di Villa Celimontana di Roma, Taormina Arte Festival, Journées Musicales Carthage (Tunisia), Napoli Jazz,Roma Summer Fest, ecc. In ambito jazz ha collaborato con Arturo Sandoval, Diane Schuur, Slide Hampton, Lee Konitz, Bob Mintzer, Randy Brecker, Mike Mainieri, Eddie Daniels, Mike Stern, Miroslav Vitous, Dave Kikoski, Adam Nussbaum, Chris Potter, Paquito D’Rivera, Tom Harrell, Larry Carlton, Alex Sipiagin, Diane Schuur, Tullio De Piscopo, Airto Moreira, Benny Golson, Steve Grossman. In ambito Pop ha collaborato con Tony Hadley, Gloria Gaynor, Amii Stewart, Claudio Baglioni, Biagio Antonacci, Cesare Cremonini, Katia Ricciarelli, Randy Crawford, Jarabe De Palo, Alexia, Malika Ayane, Dolcenera, Little Tony, Alan Sorrenti, Cugini Di Campagna, Albano Carrisi, Teddy Reno, Fausto Leali, Irene Fornaciari, Rosalia De Souza, Eddie Floyd, Paola Cortellesi, Edoardo Bennato, Peppino Di Capri. Ha diretto: Orchestra Scarlatti di Napoli(feat. Noa e Stefano Di Battista), Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania(Concerto di Natale x RAI 2), Orchestra del concorso Nazionale per Arrangiatori(Il Jazz: Libertà di Scrittura e d’Improvvisazione) a Benevento, Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno (Fellini 100 - Sordi 100, Arena del mare di Maiori, Anfiteatro Romano di Avella), Orchestra della Rai di Sanremo(feat. Little Tony), Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari(Gran Gala del Cinema).