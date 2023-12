Casalinghe da tutta Italia in Protomoteca per il Premio Letterario nazionale "Voci di casa"

Non solo faccende di casa. Ma anche grandi penne, e inoltre romane. Arrivano in tante, e da tutta Italia, per partecipare ad una kermesse d’eccezione. Presso la Protomoteca del Campidoglio va in scena la cerimonia della XV edizione del Premio Letterario nazionale "Voci di casa", organizzato dal Moica, a cui ogni anno partecipano centinaia di casalinghe e casalinghi italiani. Quest'anno segna il trionfo della romana Ornella Consalvi, che si porta a casa sia il secondo posto nella sezione poesie, con la sua "Nascemmo per tacere", che la menzione speciale per il racconto "Di spalle". Da segnalare che la Consalvi, classe 1928, si dedicata con passione alla letteratura malgrado l’età avanzata. Segno che il trasporto per la scrittura non ha certo età.

E un'altra romana, Daniela Del Monte, conquista a sua volta una menzione speciale per la poesia "L'immagine". In presidenza, ad omaggiare le vincitrici, siedono le presidenti delle due giurie selezionatrici, Anna Fadda e Caterina Douglas Scotti assieme alla vice presidente nazionale del Moica, la romana Concetto Fusco.

Commozione per i vari brani letti con trasporto dall’attrice Anna Teresa Eugeni.

Per il resto del podio, prima classificata per le poesie “Il barbone giocoliere” di Angela Demma, di Matera. Terza classificata “Incontrando i tuoi occhi”, di Ivana Pallavicini, di Genova. Altre menzioni speciali poesie: “Miracoli di casa”, della barese Luciana Prisciandaro, “Guerra? No, grazie”, della romana Antonietta Tiberia. Scrittore emergente: Mattia Broggiato con “Fuori da me”, Vicenza.

Per i racconti, primo classificato “Ti mangerei di baci”, della napoletana Anna Maria Trapanese. Secondo classificato “Le fate abitano ancora nei soffioni?” di Maria Lo Conte, di Velletri, e terzo classificato “Alla fine del tunnel” di Antonella Galuppi, di Scicli. Altre menzioni speciali racconti, “La Luna sul cuscino” di Monia Ciminari, Macerata. E si fa festa, pensando già al prossimo anno.