Casalinghe, più tutele contro gli incidenti domestici

Buone notizie per casalinghe e casalinghi. Dal primo gennaio di quest’anno è aumentata la platea dei beneficiari e la tutela offerta dall’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici, il cui premio da versare entro il 31 gennaio resta invariato a 12,91 in attesa del decreto di attuazione delle nuove misure. Lo ricorda in una nota l’Inail spiegando che «Le novità, in vigore dallo scorso primo gennaio, riguardano l’abbassamento del grado di invalidità che è necessario per la costituzione della rendita, passato dal 27% al 16%, l’introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%, e il riconoscimento dell’assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita per determinate menomazioni.



La nuova normativa, inoltre, ha esteso di due anni l’età dei beneficiari della tutela assicurativa, che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni». L’importo da versare entro il prossimo 31 gennaio, ai fini del rinnovo dell’assicurazione, resta pari a 12,91 euro. Il decreto di attuazione delle nuove misure - si legge nella nota - dovrà essere adottato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del presidente dell’ Inail, «provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, per allineare l’importo annuale ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio». Rimangono invariate infine le modalità per ottenere l’esonero dal pagamento del premio previsto per i redditi più bassi.

