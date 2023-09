Verdone nel negozio Sky di Roma in via Laurentina. Presenterà al pubblico la seconda stagione di "Vita da Carlo"

Appuntamento imperdibile venerdì 15 settembre alle 18 nel negozio flagship Sky di Roma di Via Laurentina 865: Carlo Verdone sarà il protagonista di un incontro aperto al pubblico in cui, dialogando con Alessio Viola di Sky TG24, presenterà in anteprima “Vita da Carlo - Seconda stagione”, in arrivo dal 15 settembre su Paramount+, disponibile per tutti gli abbonati Sky Cinema senza costi aggiuntivi, grazie all’offerta a loro dedicata.

L’amatissimo attore e regista racconterà il dietro le quinte delle nuove puntate della serie in cui - dopo aver dato vita a moltissimi personaggi entrati nella storia del cinema - ha scelto di raccontare sé stesso e la propria quotidianità, a cavallo tra pubblico e privato, e risponderà alle domande del pubblico sulla serie. Durante il talk sarà presente anche l’attore Fabio Traversa - già al fianco di Verdone nel film cult “Compagni di Scuola” - che nella serie interpreterà sé stesso, dando del filo da torcere al protagonista Carlo. Sarà possibile assistere all’incontro semplicemente recandosi presso lo store, situato all’interno del Centro Commerciale Maximo. L’accesso sarà libero fino ad esaurimento posti.

Ma cosa succederà in “VITA DA CARLO – SECONDA STAGIONE”? «Voglio fare solo quello che mi va di fare» si era imposto Carlo, e, negli ultimi mesi, ha tenuto fede al suo proposito, dedicando spazio a sé stesso e scrivendo un romanzo autobiografico che ha riscosso un successo unanime. Proprio tra le pagine del best seller Carlo trova l’ispirazione per realizzare il sogno covato in segreto per tutta la carriera: un film d’autore.

Cantalupo, il suo storico produttore, dà il proprio benestare ma detta una condizione: a interpretare il protagonista, l’alter ego ventenne di Carlo, dovrà essere il cantante Sangiovanni. Carlo accetta il compromesso e si appresta ad affrontare la preparazione del film che lo vedrà alle prese con le insicurezze di Sangiovanni e i capricci della coprotagonista, Ludovica Martino. Ai tormenti professionali si sommano poi quelli familiari: dalla gravidanza della figlia Maddalena, che non rivela chi sia il padre del bambino; a Giovanni, il figlio avvocato che si mette contro la mala di Ostia; dalle fobie di Max alle nevrosi dell’ex moglie Sandra, passando per Chicco, disposto a tutto pur di riconquistare Maddalena; Annamaria che si licenzia per seguire l’amore e, infine, l’incontro con Sofia, un’affascinante scrittrice di libri per bambini che travolge Carlo con la sua energia. Poi ci sono i fan, i selfie, gli amici o presunti tali, i colleghi, gli scocciatori…insomma, è Vita da Carlo!

L’incontro con Carlo Verdone fa parte di un ciclo di appuntamenti che anche nei prossimi mesi porterà altri talent in alcuni dei negozi Sky presenti in Italia. Spazi che offriranno sempre più la possibilità al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili per gli abbonati Sky, attraverso i suoi protagonisti. I negozi Sky sono il posto in cui esplorare in modo semplice e divertente la varietà dell’offerta Sky, tra sport, cinema, show, serie tv e documentari, ma anche tecnologia e connettività performanti con Sky Glass e Sky Wifi, oltre che trovare assistenza specializzata per ogni esigenza.