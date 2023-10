Bellezze in passerella tra la Storia

La bellezza della Città Eterna e la sua storia, trasudano dalla passerella di moda allestita all’interno dello Stadio di Domiziano, laddove è stata lanciata la collezione primavera/estate 2024 dell’alta sartoria disegnata da Rebecca ed Emanuela De Filippis, le due ‘Mimì’ e ‘Mamà’. Soprannomi di madre e figlia che, dall’intimità della dimensione familiare, hanno puntato a quella imprenditoriale, consolidando il loro legame di donne e generazioni che s’incontrano sulla stessa strada, o passerella per l’appunto. E così hanno sfilato tra le rovine imperiali sotterranee del Rione Parione, sotto gli occhi curiosi di attrici come Elda Alvigini, Jane Alexander e Jun Ichikawa, i tessuti preziosi e gli abiti sartoriali, con il comune denominatore di quella passione per lo stile e la creatività, che da sempre unisce le due creative.

Tra le prime ad arrivare Pamela Camassa, luminosa con indosso un capo fluorescente che ne esalta ancor più l’abbronzatura ricordo di stagione.

Uno sguardo in più per lei, mentre cerca il look migliore per le sue prossime avventure televisive. Con lei anche Manila Nazzaro, ricoperta di stelle e paillettes, giunta con il suo compagno, il ballerino Stefano Oradei e poi, l’attrice Miriam Galanti con lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, proprio lei che gli abiti delle due li conosce molto bene. Da “Unomattina in Famiglia” arriva anche la conduttrice Ingrid Muccitelli, volto Rai come quelli del duo in drag Karma B. Un sapere matriarcale che ha dato vita ad una collezione espressione di due donne molto simili tra loro, ma anche tanto diverse. Una complicità fuori dal comune andata in scena in quel luogo incastonato nel tempo e al tempo dell’Imperatore Domiziano, appassionato della sua città guidata per trent’anni, nei quali ha lasciato importanti tracce e i cui resti, pulsano proprio sotto Piazza Navona, dove oggi è attivo uno spazio destinato a visite archeologiche ed esclusivi eventi. E quello svoltosi nei sotterranei, ha visto la partecipazione di tanti amici e protagonisti del ‘fashion jet set’, come la speaker Carolina Russi Pettinelli, seguita da Silvia Salemi e dalla conduttrice Emanuela Gentilin. Immancabili i talent della rete, come le attrici e content creator Ludovica Di Donato e Federica Cacciola e le influencer Caterina Milicchio, Selvaggia Capizzi, Francesca Florio e Fabrizia Spinelli. Per uno speciale défilé in cui trovano spazio anche le baby modelle, capi in miniatura con cui sentirsi già donne, riflesso della storia delle due designer.