Rebel Couturialism, il brand Mida presenta una collezione no gender fra sostenibilità e rivoluzione

Un cappotto da portare come fosse uno zaino, una giacca alata, un fluffy chic-giama: la sfilata no gender proposta da Mida, il brand delle seconde occasioni, nata dall’idea degli studenti del corso serale “Sistema Moda Tessile e Abbigliamento” dell’Istituto superiore Leon Battista Alberti di Roma, ha concluso la terza edizione dell'evento Rebel Couturialism, l’iniziativa volta a valorizzare i giovani talenti nel settore della moda, in linea con le direttive approvate nel 2022 dall'assemblea Capitolina.

L'EVENTO

L’evento, realizzato in sinergia fra Accademia di Belle Arti di Roma e Roma Capitale, è stato fortemente voluto da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e da Mariano Angelucci, presidente XII Commissione Capitolina Permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, ai quali sono stati rivolti i più sentiti ringraziamenti da parte dell’Istituto, poiché hanno evidenziato, grazie a questa iniziativa, l'importanza di promuovere e sostenere il talento emergente nel mondo della moda.

La terza edizione di Rebel Couturialism conferma l'impegno costante nel fornire una piattaforma prestigiosa per gli artisti emergenti. Le creazioni del brand Mida, indossate dagli stessi studenti che le hanno realizzate, sono state esaltate dalla grande arte rivoluzionaria del ‘900 presente a la Vaccheria, lo spazio espositivo di Roma Capitale gestito dal Municipio IX Roma Eur. Gli outfit, realizzati con materiali di recupero nel pieno spirito Mida, sono stati fatti brillare nella loro concezione innovativa dalle oltre 100 opere presenti - da Balla a Calder, da Burri a Dalì, passando per Modigliani, Magritte, Manzoni, Fontana, Klein, Warhol, Niki de Saint Phalle, Liechtenstein, de Chirico e molti altri – creando una suggestiva ambientazione onirica. Questa iniziativa ha celebrato non solo la creatività degli studenti, ma ha sottolineato anche il potenziale trasformativo dell'istruzione, che può dare nuova forma non solo ai materiali di scarto ma anche alle vite degli adulti che cercano una seconda opportunità attraverso il ritorno a scuola. Rebel Couturialism si è confermato un evento imperdibile nel panorama della moda romana, unendo innovazione, sostenibilità e talento emergente in un contesto unico e suggestivo. La città eterna si prepara a celebrare la moda in tutte le sue sfaccettature, dalla tradizione all'avanguardia, attraverso l'espressione creativa dei giovani designer di domani.

ABOUT MIDA

Mida, il brand delle seconde occasioni, nasce dall’idea degli studenti del corso serale “Sistema Moda Tessile e Abbigliamento” dell’Istituto superiore Leon Battista Alberti di Roma, un progetto creato per dare una forma tangibile all’estro degli allievi che hanno sfruttato materiali di recupero per realizzare vestiti e accessori unici ed originali. Oggi l’istruzione trasforma materiali di scarto in haute couture, così come può trasformare le vite degli adulti che si mettono in gioco tornando a scuola, in cerca di una seconda occasione.