Terni, in cammino per la pace: appuntamento venerdì 8 dicembre con la sfilata delle comunità etniche

Terni- La pace è un cammino da fare insieme.

Ed è con questo spirito che venerdì 8 dicembre dalle 17 le comunità straniere residenti a Terni sfileranno, ognuna con i propri costumi tradizionali, da piazza dei Bambini e delle Bambine fino a piazza Tacito. Tante le comunità che parteciperanno: India, Pakistan, Bangladesh, Marocco, Nigeria, Senegal, Gambia, Ucraina, Perù, Albania, Romania, Ucraina, Albania, Italia e Cina.

Un cammino di pace e fraternità in una città accogliente, che si concluderà con la consegna della stella d’oro alla cittadella delle associazioni di piazza della Pace.

L’evento organizzato dal Cesvol è stato presentato ieri pomeriggio nella sala videoconferenze della Bct.

“Terni sta rinascendo dalle proprie ceneri e ci sta dando l’opportunità di puntare il faro sui cittadini, sull’evoluzione, sulla crescita, sull’inclusione e sull’integrazione- ha spiegato l’ideatrice, Paola Biagini- Penso che sia importante soprattutto coinvolgere i giovani affinchè sentano veramente la non differenza tra le razze. Integrare le comunità è solo sinonimo di ricchezza sociale ed economica. Mi piacerebbe che Terni diventasse a tal proposito un faro, un esempio per le altre città”.

Viola Bunduc, in rappresentanza delle comunità ha detto: “Essere coinvolti in questa iniziativa direttamente dalle istituzioni è un grande passo in avanti perché gli stranieri a Terni rappresentano il 12 per cento della popolazione, che spesso però rimane invisibile. Questa sfilata è un grande omaggio all’integrazione, perché dimostra che gli stranieri non sono solo casi sociali da risolvere, ma cultura e arricchimento. Se riusciamo a tirar fuori il bello di ogni comunità la paura diminuisce e non avendo paura l’un dell’altro possiamo creare un popolo unito. Le comunità ringraziano e sono entusiaste di partecipare anche perché è la prima volta che possono mostrare quello che sono e integrarsi in uno degli eventi più importanti dell’anno, l’apertura del Natale. E’ molto gratificante dopo tanti anni di lavoro, progetti e proposte. In fondo siamo tutti diversi perché ognuno unico a modo suo, ma la cosa che ci accomuna è l’essere residenti di questa bellissima città”- ha concluso.

La sfilata sarà aperta dalla banda di Cesi mentre in chiusura verrà proiettato un filmato di Massini che spiegherà quanto è brutto sentirsi diversi.

L’assessore al welfare Viviana Altamura ha sottolineato l’importanza di un evento voluto dalla città, ideato da una cittadina e condiviso tra cittadini. “Una sfilata in segno di pace in tempi di guerra è molto significativa, soprattutto se a sfilare ci sono molte comunità fuggite dai propri paesi in cerca di pace. Spero di vedere la partecipazione dei bambini. E’ molto importante che il messaggio venga divulgato nelle scuole, perché è da lì che bisogna partire”- ha detto.

Sarà una giornata di pura magia quella dell’8 dicembre: oltre alla camminata per la pace verranno inaugurati i mercatini di Natale del centro e il villaggio di babbo Natale in piazza Europa.