Antopologia, dal 12 al 15 settembre la conferenza "Sapienza in Trance: Healing, Cooperation, and Imagination"

Dal 12 al 15 settembre presso la Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo, si terrà la conferenza internazionale Sapienza in Trance: Healing, Cooperation, and Imagination.

Le pratiche di cura basate sulla trance, la meditazione, le tecniche di visualizzazione e l’immaginazione emergono come terapie complementari o alternative dalla sfera del pluralismo terapeutico. Ricercatrici e ricercatori internazionali nel campo dell’antropologia, della storia delle religioni, della psicologia e terapeuti che si occupano di cure spirituali si incontrano per discutere le possibilità e le difficoltà riscontrate nella cooperazione in contesti caratterizzati dal pluralismo terapeutico. Si prenderanno in considerazione l’efficacia, gli aspetti terapeutici e le possibilità integrative tra le diverse pratiche e la biomedicina.

L’evento include sessioni dedicate alla ricerca internazionale, la keynote lecture di Thomas Csordas, University of California San Diego, sugli stati di trance, laboratori e tavole rotonde con terapeuti, la proiezione del film Harmoni: Healing Together (2021) di Erminia Colucci, e la presentazione del libro Other Worlds, Other Bodies: Embodied Epistemologies and Ethnographies of Healing (2023, Berghahn) a cura di Emily Pierini, Alberto Groisman e Diana Espírito Santo.

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Marie Skłodowska-Curie THETRANCE - Transnational Healing: Therapeutic Trajectories in Spiritual Trance (coordinamento scientifico: Emily Pierini) finanziato dall’Unione Europea. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico previa registrazione sul sito: https://www.healnetwork.eu/events1/sapienza-in-trance-2023-conference