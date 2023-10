Al Brancaccio c'è "AbracaDown", uno show di magia con guest star Maurizio Battista

Tutti uguali, nessuno escluso. Parte da questo spirito di comunanza la prima edizione di "AbracaDown", uno show di magia i cui protagonisti sono ragazzi con sindrome di Down. Accanto ai ragazzi ci sarà Maurizio Battista, con tutta la sua comicità e simpatia. Tutti insieme quindi il 3 ottobre alle ore 21.00 sul palco del Teatro Brancaccio per dare vita ad un vero e proprio musical. Le scenografie dello spettacolo sono state realizzate da Federico Rossini, un ragazzo affetto da sordità che utilizza il lavoro svolto per la sua tesi di laurea.

La sindrome di Down è una delle più note condizioni genetiche caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più nelle cellule; coloro che ne sono affetti hanno affrontato da sempre, e continuano ad affrontare ogni giorno episodi di discriminazione e esclusione subendo ingiustizie in tutti gli ambiti della vita, dalla scuola al lavoro. La mission dello spettacolo è proprio quella di contrastare ed abbattere i pregiudizi, fornendo ai protagonisti la possibilità di emergere, fare squadra, mostrare alla platea il loro valore in una miscela di danza, canto, recitazione e arti magiche.

On stage 10 ballerini, 10 cantanti e 14 attori/maghi creano uno spazio scenico dove ognuno si sente parte integrante di un puzzle che compone l’immagine di una società ideale, dove fare ciò che lo fa stare bene senza paura di essere giudicato e discriminato a causa di una diversità innata.

Filo conduttore: la magia, antica disciplina in grado di creare un mondo parallelo, generando emozioni tali da illudere lo spettatore che l’impossibile sia possibile.

"AbracaDown" nasce dall'idea di Francesco Leardini, Presidente del Club Magico Fernando Riccardi di Roma, manager ventennale nel mondo dello show business, che insieme a Danilo Melandri e Giancarlo Giambarresi della Aipd Roma Onlus, si propone di realizzare un sogno fatto di mani che si stringono, cuori generosi e tanta energia. Nel futuro il progetto prevede l'apertura di un'Accademia dello spettacolo per ragazzi Down.