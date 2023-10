A Trastevere l'aperitivo tra attori è da film

Un brindisi tra attori a Trastevere, per ricominciare l’anno lavorativo al meglio, tra set cinematografici e palchi d’Italia che tornano ad illuminarsi, dove torneranno a muoversi gli interpreti guidati da Aurin Proietti, acting coach fondatrice di quel seguito metodo noto nel settore come Efilsitra Acting Studio. Efilsitra, anagramma di “Art is Life”, un motto che Proietti diffondere agli allievi come 'stile di vita', esercitandosi al meglio affinché la vita di ogni attore sia arte stessa e per far sì che ognuno abbia la forza necessaria per affrontare il ciak senza paure. “Formiamo attori-guerrieri, li chiamo warrior-artist”, racconta la coach del cinema che per l’occasione, ha aperto le porte del suo studio per ritrovarsi in vista del nuovo anno e accogliere i curiosi che ancora non la conoscono. Tra i tanti noti che frequentano lo spazio, nomi come Micaela Ramazzotti e Sabina Guzzanti. L’happening si è svolto in Via dei Salumi dov'è sita la ‘Palestra degli Attori’ della collecting Artisti 7607, e ha visto subito l'arrivo di Davis Tagliaferro e Salvo Traina, responsabili della palestra con cui Efilsitra mantiene rapporti di buon vicinato. Tanti gli interessanti volti presenti come la poco più che ventenne Noemi Brando, giovane e dal grande fascino, che presto sarà s’un grande set ed arrivata al party con la speaker Sara Brestolli. Trent’anni compiuti per Gianclaudio Caretta che saluta il collega Vincenzo Vivenzio con Viviana Colais, entrambi nella fiction “Luce dei tuoi occhi”.

Li segue Andrea Garofalo, casual con camicia di jeans, appena rientrato dal Festival del Cinema di Venezia in veste di attore e produttore di “Las memorias perdidas de los Arboles”, diretto da Antonio La Camera e con cui ha vinto la “Settimana della Critica”.

Aurin saluta poi l’attrice svedese e ballerina campionessa di balli latini Julia Granath, arrivata con il produttore Rudolph Gentile, l'attrice Hana Vagnerova e regista Francesco Appolloni. Ci si regala ritratti non programmati come quelli rubati alle attrici Elena Vanni e Lia Greco, con di fianco i colleghi Simone Poccia, Michele Scarcella e Alessandro Solombrino. C'è Ira Fronten che scherza con Daniele Quistelli da “Il Paradiso delle Signore”, poi l’attore e regista Alberto Molinari, Valerio Di Benedetto presto a teatro e l'attrice Sandra Ceccarelli con la sua Lola. Non mancano Gabriele Guerra e Cinzia Cordella, miglior interprete al “Roma Fringe Festival” con “Matrioska”. Presenti Valentina Ruggeri di Ladyvette con Nicola Sorrenti, lei nel cast di “Come è umano lui” e lui, nello spettacolo “It’s a Dreamworld” al Roma Europa. Poi Francesco Falabella, l’artista Alessandro Violi e Cinzia Mascoli e i giovani Fabio Capozzi e Sebastien Halnaut.