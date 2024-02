A teatro, emozioni a colori tra amici

Un colore che racchiude in sé la solarità grazie a un miscuglio di tonalità diverse ma che non fanno svanire la voglia di rimanere se stessi. È l’arancione, che al teatro Golden si trasforma e diventa anche il titolo di uno spettacolo spensierato ma che induce alla riflessione. Ieri a conferma della voglia di apprezzare la bravura dei protagonisti in scena Fabrizio Colica, Leonardo Bocci, Patrizia Loreti, Paola Michelini (sorella di Giulia Michelini) e Mauro Conte c’era una sala piena in ogni posto disponibile. Tra i primi a ritirare il biglietto si riconosceva Claudio Colica che è arrivato a teatro insieme all’amata Neva Leoni, seguito dal simpatico Andrea Dianetti, attore e conduttore dello Zecchino d’Oro, con la fidanzata Miriam. Federica Cifola, attrice esperta di comicità non ha voluto perdere l’occasione per rivedere degli amici, come l’attrice Marianna Petronzi e il collega Pietro de Silva. Amici sui social e nella vita reale ecco Gian Marco D’Eusebi, meglio conosciuto come azzykky stretto alla moglie Wendy e l'attrice e comica Michela Giraud, seguiti dalla sorridente Carolina Rey e da Ninni Bruschetta.

Ritirava il biglietto e salutava il direttore artistico Andrea Maia anche Christian De Sica di recente protagonista della serie tv “Gigolò per caso” e pronto a trascorrere qualche ora di spensierata leggerezza a teatro. Conny Caracciolo si accomodava in sala poco distante da Matteo Branciamore, mentre l’influencer Damiano Giordano salutava divertito il comico Dado. Infiniti flash fotografici per la coppia affiatata nella vita privata come in pubblico composta dal cantante Francesco Motta e dalla moglie Carolina Crescentini. Sul palcoscenico di via Taranto ben presto si sono spente le luci e accese le voci dei protagonisti: l’ambientazione scelta per "Arancione" è l’ora di cena, ma senza che si svolga una vera e propria riunione a tavola. Il padrone di casa, Fabrizio, ha infatti deciso di invitare suo fratello e la sua ex con uno scopo ben preciso: presentare loro il suo nuovo fidanzato. Loro malgrado, tutti gli invitati finiranno per essere di più, per una serie di eventi del tutto casuali che come recita anche il testo “se succedessero in un testo teatrale, la gente non ci crederebbe”.