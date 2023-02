Carolina Crescentini, età, carriera e matrimonio segreto: chi è l'attrice protagonista di Mare Fuori ospite a Belve

Carolina Crescentini, ora in tv nei panni di Paola Vinci direttrice del carcere minorile di Napoli in cui sono ambientate le vicende di Mare Fuori, ospite a Belve. L'attrice, da un curriculum di tutto rispetto, si siede sullo sgabello piu' scomo del piccolo schermo "vittima" delle insidiose domande di Francesca Fagnani. Ma chi è Carolina Crescentini?

Carolina Crescentini chi è

Carolina Crescentini è nata a Roma il 18 aprile 1980 (ha 43 anni). Cresciuta in una famiglia di commercialisti, nel quartiere romano Monteverde, sin da piccola ha mostrato una profonda passione per la recitazione. Infatti, dopo aver frequentato diversi laboratori teatrali e la scuola di recitazione “Teatro Azione”, ha conseguito il diploma nell’anno 2006 presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Lavoro e carriera

Nel 2005 le vengono assegnati piccoli ruoli in “Carabinieri”, “Sotto Copertura” e alcuni teatri. Esordisce sul grande schermo con il film H2Odio (2006), diretto da Alex Infascelli. Tuttavia, il vero e proprio successo viene raggiunto quando ottiene il ruolo di protagonista in “Notte Prima Degli Esami” nel 2007. Qui, recita al fianco di Nicolas Vaporidis. Negli anni successivi ottiene il ruolo anche in alcuni film importanti come per esempio “Parlami D’Amore”, “Mine Vaganti” e “Casa Tutti Bene”. Crescentini recita due volte per il regista italo-turco Ferzan Özpetek, ma anche per autori come i fratelli Taviani e Giuliano Montaldo. Ruoli che le fanno guadagnare prestigio e ulteriori apprezzamenti. Per quanto riguarda le serie tv, oltre a recitare in “Mare Fuori“, la donna è tra i protagonisti del cast de “I bastardi di Pizzofalcone”.

Il matrimonio segreto con Motta

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è attualmente legata al cantautore Francesco Motta. È nel 2018 che Carolina annuncia ufficialmente il suo grande amore. La si vede infatti in compagnia del cantautore Francesco Motta: alla prima del film A casa tutti bene i due appaiono felici e innamorati. Carolina e Francesco si sono conosciuti nel 2017 all’uscita di una radio. Lui ha impiegato un po’ di tempo per chiamarla e chiederle di uscire, ma l’affiatamento è stato a quel punto quasi immediato. Con grande sorpresa il 7 settembre del 2019 i due convolano a nozze nella campagna toscana. Tenuto segreto, il matrimonio si è svolto in uno stile che i due hanno definito country punk. Carolina ha raccontato che, considerando i tanti impegni, per vedersi devono talvolta fare i salti mortali: lui può fare fugaci salti sui set della moglie, lei fare tanti chilometri per godersi i concerti del marito.

Vita privata

Per il momento, la coppia non ha ancora avuto figli. Tuttavia, in passato ha vissuto altre relazioni. Infatti, è nota la storia d’amore con Davide D’Onofrio, un celebre dj romano. Inoltre, e quella con il regista Marco Slalom.

Caratteristiche

Sicuramente il tratto distintivo di Carolina Crescentini sono le occhiaie pronunciate. Da giovane qualcuno le disse che sarebbero diventate la sua fortuna nel mondo del cinema. E, a conti fatti, avevano ragione.

I riconoscimenti

Sono diversi i premi che la crescentini ha collezionato durante la sua carriera: