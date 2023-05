Mare Fuori 4, tutte le anticipazioni: Ciro tornerà? L'amore tra Rosa e Carmine e i nuovi arrivi

Il prossimo 16 maggio si torna sul set. Una data importante per gli amanti della serie televisiva Mare Fuori arrivata alla sua quarta stagione (si concluderà solo alla sesta). E Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini è in grado di regalare importanti anticipazioni su quello che poi il pubblico a casa vedrà.

"Il primo episodio della quarta stagione si chiamerà Nel nome dell’amore. Un titolo che si riallaccia perfettamente con il finale della terza stagione, che ha lasciato molti dubbi. Parliamo della scena dello scontro tra Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e Don Salvatore Ricci...".

Una scena finale che si conclude con uno sparo e che ha lasciato i telespettari a casa con tante domande, nessuna risposta.

Matteo Paolillo, chi è l'attore di Mare Fuori che avrebbe negato una foto con un'atleta paralimpica al Concertone: «Nessuno mi ha chiesto niente»

Tornerà Ciro?

Tra i clamorosi ritorni nella quarta stagione ci sarà quello di Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio. Un ritorno annunciato dallo stesso attore al Corriere della Sera dopo la pubblicazione di una sua foto sul set. "Ma non si sa ancora se la sua presenza sarà sotto forma di flashback oppure in persona". E sempre secondo Chi il ritorno di Ciro non sarebbe da escludere "visto che nella serie, dopo la sua apparente morte, non si è visto alcun funerale. E allora potrebbe essere proprio lui l’autore di quel colpo di pistola che si sente alla fine della precedente stagione?".

Un ritorno nel segno della vendetta nei confronti del padre diventando di fatto il capo "mandamento" dei Ricci. Ma Ciro può essere stato spinto a sparare anche per voler difendere l'amore di sua sorella Rosa con Carmine. Ed è proprio da qui che riparte Mare Fuori 4.

L'addio al Chiattillo

C'è chi torna e chi saluta. Uno di questi è Nicolas Maupas ovvero Filippo Ferrari-’O Chiattillo che "rimarrà presente in forma epistolare, scrivendo all’amico e fratello di sangue Carmine. Fuori dalla serie in modo definitivo Valentina Romani, fidanzata nella vita e in tv con Maupas, che ha deciso di lasciare per sempre il ruolo di Naditza". Fuori anche la direttrice Carolina Crescentini.

Confermati in questa quarta stagione anche Domenico Cuomo, che veste i panni di Gianni-Cardiotrap, e Artem Tkachuk nel ruolo di Pino. Entrambi vengono segnalati da Chi come due "super protagonisti". Presente anche Clara Soccini nel ruolo di Crazy J.

I nuovi ingressi

Tra i nuovi ingressi ci sarà Valeria Andreanò con un ruolo molto particolare: sarà la sorella di Sofia Durante, la nuova direttrice del carcere, interpretata da Lucrezia Guidone. Tra i confermati “Micciarella”, “Cucciolo”, Milos, “Dobermann”, ovvero gli ingressi della terza serie, diventati i fedelissimi di Edoardo Conte.

E poi? Chi svela anche chi troveremo ancora come l’educatore Beppe (Vincenzo Ferrera), il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito (Carmine Recano), la bella Silvia (Clotilde Esposito) che si troverà in una nuova trappola e il sexy poliziotto Lino (Antonio De Matteo), invaghito di lei.