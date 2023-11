Vitello in libertà semina il panico fra le vie di Roma: nuovo caso dopo il leone di Ladispoli

Dopo il caso del leone Kimba a Ladispoli, un altro animale scorrazza libero per le vie della Capitale. Un vitello è stato avvistato a Roma Sud, nel Municipio IX, seminando il panico fra i cittadini. In un video diventato virale sui social si vede l'animale passeggiare indisturbato al centro della strada, salvo poi cominciare a correre spaventando i passanti. Al momento, non è chiaro a chi appartenga il vitello né se sia ancora in libertà.

BUONGIORNO DA ROMA, MUNICIPIO IX ADESSO pic.twitter.com/tmEX24LPk8 — Eleonora (@rossumata) November 15, 2023