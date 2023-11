Il leone di Ladispoli torna a esibirsi nel circo: da dicembre sarà a Roma (Boccea). «Kimba sta bene, questo è ciò che conta»

Sono le ultime ore di permanenza a Ladispoli. Kimba, il leone più famoso del mondo, e che sabato ha tenuto tutti con il fiato sospeso per la sua fuga durata sette ore, verrà trasferito già oggi a Latina, nella tenuta del circo “Rony Roller Circus”. Poi, dal 22 dicembre, si esibirà a Roma (via Boccea angolo Torrevecchia). I gestori circensi intanto hanno accettato bonariamente l’invito del sindaco, Alessandro Grando, di effettuare fino al 19 novembre show senza animali. E così i felini, tra cui tigri e leoni, e perciò anche il fuggitivo Kimba di 8 anni, non saranno più in viale Mediterraneo. A confermarlo il proprietario.

Ladispoli, il leone Kimba ora sta bene. «Gioca con i suoi amici»: il giallo della gabbia aperta e l'inchiesta della Procura

Leone Ladispoli, Kimba se ne va, il circo resta: passa l'accordo proposto dal sindaco, gli spettacoli continuano senza animali

«Kimba sta bene e quello è ciò che conta lo ripeto – ha detto questa mattina Rony Vassallo – per qualche giorno resterà nella nostra base in provincia di Latina e il 20 novembre, quando ci trasferiremo da Ladispoli, tornerà ad esibirsi nel circo. Siamo molto provati per quanto accaduto e stanchi». Per Kimba si prospetta una specie di vacanza forzata dopo il caos esploso per la sua evasione dalla gabbia su cui continuano a lavorare i carabinieri della stazione locale. Lo stesso Vassallo, domenica mattina, si è presentato in caserma per denunciare di aver trovato il lucchetto scardinato.