Stati generali della Natalità, cos'è l'evento in cui è stata contestata la ministra Roccella: chi partecipa e quanto durano

Contestazione a Roma nei confronti della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, in occasione della quarta edizione degli Stati generali della Natalità. «Vergogna, vergogna!» hanno gridato alcuni giovani dalla platea non appena la ministra ha iniziato a parlare, mostrando dei cartelli. Una di loro è stata poi invitata a salire sul palco: «Sui nostri corpi, decidiamo noi». Alla fine, la Roccella ha abbandonato il palco: subito sono arrivati messaggi di vicinanza da parte di diversi esponenti politici, tra cui il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Ma cosa sono questi Stati generali della Natalità?

Cosa sono gli Stati generali della Natalità

Per il quarto anno consecutivo, Roma diventa il fulcro delle discussioni demografiche italiane con gli Stati Generali della Natalità. L'evento (che quest'anno ha luogo dal 9 al 10 maggio 2024 presso l'Auditorium della Conciliazione) si svolge sotto il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma e del Forum delle Associazioni familiari, e mira a indagare e proporre soluzioni al persistente calo delle nascite in Italia.

Nella presentazione dell'iniziativa si è sottolineato il fatto che secondo le proiezioni Istat, nel 2050 ogni 100 giovani gli anziani saranno più di 300, mentre le nascite, che nel 2023 sono state 379mila, caleranno fino a 350mila nuovi nati nel 2050. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per la Natalità. Tra le sessioni programmate, ci sono dibattiti su come migliorare le politiche di welfare a supporto delle famiglie, sull'equilibrio tra vita lavorativa e familiare e sull'accesso all'abitazione per le giovani coppie.

Gli ospiti

Quest'anno, tra i tanti ospiti attesi, oltre alla ministra per la Famiglia Eugenia Maria Roccella, ci sono diverse figure di spicco tra cui: Papa Francesco, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il giornalista Massimo Giletti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la giornalista Gaia Tortora, lo scrittore Alessandro D'Avenia.