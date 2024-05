Mirella Gregori scomparsa, la sorella: «Sonia De Vito sa qualcosa. Perché non hanno mai cercato a Villa Torlonia?»

Maria Antonietta, la sorella di Mirella Gregori, è stata ascoltata in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa della sua congiunta e di Emanuela Orlandi. La donna ha attirato l'attenzione sull'amica di Mirella che per ultima ha visto la ragazza quel 7 maggio 1983: «Sonia De Vito noi non l'abbiamo mai incolpata, ma che conoscesse la persona che doveva incontrare mia sorella lo abbiamo sempre pensato».

Mirella Gregori, la sorella a 41 anni dalla scomparsa: «Sonia De Vito potrebbe conosce il rapitore». Il ruolo dell'amica della ragazza sparita

Mirella Gregori, la sorella ascoltata dalla Commissione parlamentare di inchiesta

Maria Antonietta Gregori ha spiegato che «Sonia De Vito è l'ultima persona che ha visto mia sorella» e ha ricordato, una volta scattata l'allerta per la scomparsa, di essere passata da lei per sapere se avesse notizie di Mirella: «Mi ha detto di sì, che era passata e che aveva un appuntamento a Porta Pia e poi sarebbe andata a suonare la chitarra a Villa Torlonia.

Io sono rimasta così... perché Mirella non suonava la chitarra». «Sonia era la sua amica del cuore, qualcosa (Mirella ndr) deve averle detto, è impossibile che non sappia niente», ha continuato la sorella di Mirella.

In particolare la donna ha ricordato «una verbalizzazione di un agente del Sisde al bar di Sonia» in base alla quale la ragazza avrebbe detto «noi non lo conoscevamo» ma «come ha preso Mirella poteva prendere pure me». Maria Antonietta Gregori ha poi raccontato il momento in cui qualcuno citofonò alla sorella, lei scese per poi non tornare più: «Alessandro ha citofonato a mia sorella e non si sa se fosse veramente lui o qualcuno che ha usato il suo nome». Mirella, ha riferito la sorella, «quando hanno citofonato era titubante, ha detto "ah sì Alessandro, il mio compagno di scuola", ed è scesa e non è più tornata». La sorella di Mirella ha osservato che «chi ha citofonato ha aspettato che mio padre rientrasse, secondo noi mia sorella e noi eravamo stati seguiti nei giorni precedenti».

«Perché non hanno mai cercato a Villa Torlonia?»

«Nessuno andò a vedere gli scavi in fondo a Villa Torlonia, se ci fosse il corpo mia sorella», ha affermato Maria Antonietta Gregori, una fatto che è rimasto sempre «un pallino» per la famiglia. «Le piste investigative potrebbero essere tante, quelle di un femminicidio... Non saprei. Di ipotesi in 41 anni ne abbiamo fatte tante», continua.

«Emanuela Orlandi? Bisogna scindere i due casi»

Maria Antonietta Gregori inoltre ha affermato: «Si deve ripartire da zero e scindere il caso di Mirella da quello Orlandi». La sorella di Mirella ha sottolineato che «ci sono dei punti in comune» ma quello di Mirella potrebbe essere anche un «femminicidio... Mia madre supponeva molto sulla tratta della bianche perché in quel periodo sono scomparse molte ragazze». «Bisogna ripartire da zero e vagliare ciò che non è stato vagliato», sottolinea.