Senza stipendio né pensione, il medico che denunciò la malasanità manifesta al Ministero

Non si ferma il "tour" di protesta di Nazario Di Cicco, il medico campano che da 24 anni non lavora dopo aver denunciato casi di malasanità all'ospedale di Aversa. Questa mattina, 19 aprile, è stato presso il Ministero della Salute, all'Eur, con il suo cartello che riassume un vero e proprio calvario. «La loro unica preoccupazione - ha detto - è che avessi l'autorizzazione per stare lì. Di quello che chiedo nessuno si preoccupa».

Il medico, vittima di mobbing e risarcito per i danni subiti, al momento è senza stipendio né pensione era già stato anche alla Regione Campania e prima ancora davanti alla Camera dei deputati.