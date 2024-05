Fontana: "Terrorismo sconfitto grazie anche ai cittadini"

(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 “Anche grazie al generoso contributo dei cittadini, le Istituzioni sono state in grado di respingere fermamente la deriva terroristica nel rispetto dei princìpi della nostra nostra Carta costituzionale. L'odio, la prevaricazione e la violenza non riuscirono a prevalere sulla coesione, la solidarietà e il dialogo sui quali si fonda la nostra comunità”, l’intervento del presidente della Camera dei Deputati Fontana nel corso della commemorazione delle vittime del terrorismo, in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev