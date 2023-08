Saverio Piccioni e Fabio Consoli, morti dopo due incidenti in scooter. Strade, la strage senza fine: 4 vittime in un giorno

Un altro nome, un'altra vittima: Saverio Piccioni, romano di 51 anni e imprenditore balneare di Ostia, ieri mattina era in sella al suo scooter Honda Sh quando, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato contro un camion. Un impatto fatale per il centauro che ieri mattina intorno alle 8 stava viaggiando lungo la corsia laterale della Cristoforo Colombo, direzione Ostia. Era arrivato all'Eur, all'altezza di viale Libano, quando i due mezzi si sono scontrati. Il camionista si è fermato a prestare i soccorsi ma per il 51enne che stava andando al lavoro: era uno dei soci dello stabilimento Kursaal. I rilievi sono ora assegnati ai vigili urbani del IX gruppo Eur. I caschi bianchi hanno disposto la chiusura della strada per consentire i rilievi e quindi hanno proceduto con il sequestro dei veicoli coinvolti. Ma l'incidente mortale in cui è rimasto coinvolto Piccioni è solo l'ultimo della drammatica sequenza di scontri avvenuti in appena 24 ore sulle strade del Lazio: si contano infatti altre tre vittime della strada. Mentre un altro grave incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto si è registrato ieri nel primo pomeriggio sulla Roma - Fiumicino.

Coppia investita sul lungomare a Santa Marinella, muore una donna: grave il marito

GLI INVESTIMENTI

L'allarme, per un altro incidente mortale, era scattato poche ore prima. Intorno alle otto di domenica sera sul litorale laziale, nel comune di Santa Marinella, una coppia di anziani coniugi è stata travolta da una macchina. Non c'è stato nulla da fare per Isabella Laurenti, la 76enne romana, che stava percorrendo a piedi il lungomare Capolinaro insieme al marito 74enne. I due erano sul ciglio della strada quando una Volkswagen Polo condotta da una novantenne di Santa Marinella, li ha investiti. L'anziana donna è stata trascinata per alcuni metri ed è rimasta schiacciata contro una macchina che era parcheggiata dall'altra parte della strada. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del Fuoco: i pompieri hanno impiegato diversi minuti per recuperare il corpo, ormai senza vita, della 76enne. Il marito, in gravissime condizioni, è stato trasferito ieri mattina all'alba in eliambulanza dall'ospedale di Civitavecchia al policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato in terapia intensiva. Sulle cause, e la dinamica, dell'investimento stanno indagando i carabinieri di zona. All'alba di domenica - intorno alle quattro del mattino - un'altra vittima: Fabio Consoli, 60enne di Ostia. L'uomo stava viaggiando a bordo del suo scooter Honda Sh lungo la via dei Pescatori quando ha perso il controllo del mezzo. Gli agenti della Municipale del gruppo Tintoretto stanno indagando per accertare la dinamica. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, l'ipotesi è che Consoli sia stato colto da malore e che per questo, avrebbe perso il controllo del motorino.

LE VITTIME

Infine, vittima di un investimento mortale,49 anni, residente a Mentana, istruttore di guida a Monterotondo.È stato travolto e ucciso da un automobilista mentre correva in via di San Martino a Monterotondo. Da quanto ricostruito, stava attraversando la variante San Martino bis un tratto dove si incontra sia la provinciale che la comunale. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di domenica. Alla guida della Volkswagen che ha ucciso il 49enne, un anziano di 75 anni, residente a Fonte Nuova. L'impatto con la vettura è stato violento e l'uomo è stato sbalzato fuori strada. Sul posto è intervenuta la polizia locale insieme all'ambulanza del 118 e all'eliambulanza. Disperati i tentativi di salvare il runner che è morto sul colpo.