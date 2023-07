Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro fra due auto: un ferito, traffico bloccato per ore

Di nuovo un grave incidente sulla Cristoforo Colombo: verso le 8 nella corsia in direzione Roma una Lancia Y, condotta da un uomo, dopo aver urtato un'Audi A3 ha continuato la corsa colpendo violentemente il guardrail centrale per poi carambolare per 50 metri. Nell’impatto l’uomo, che non aveva allacciato la cintura, ha sfondato il parabrezza della Lancia ed ora è ricoverato all'ospedale Grassi di ostia dove è stato trasportato da un'ambulanza del 118. Intervenute cinque pattuglie della Polizia Locale X Mare per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Chiusa la Colombo per circa due ore con gravi ripercussione sul traffico.

(Foto di Mino Ippoliti)