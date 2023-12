Nicola Zalewski, furto in casa del giocatore dell'As Roma all'Eur: rubati oro e gioielli

Feste da incubo per il calciatore della As Roma, Nicola Zalewski, vittima di un furto nella sua casa romana.

Ieri pomeriggio, i ladri – dopo aver forzato una porta finestra – sono entrati nell'abitazione dell'esterno giallorosso, nel quartiere dell'Eur. Dopo aver frugato nell'appartamento, indisturbati dato che nessuno era in casa, hanno portato via oro e oggetti preziosi, il cui valore non è stato ancora identificato.

Ad allertare le forze dell'ordine è stato lo stesso calciatore che, rientrando in casa, ha trovato l'appartamento a soqquadro. Resosi conto dell'accaduto, ha dunque chiamato il 112. Immediato l'intervento dei carabinieri della Compagnia Roma Eur, che non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto furto.

Zalewski ha poi sporto regolare denuncia. Sul caso indagano i carabinieri, ma al momento non sono stati rintracciati né i malviventi né la refurtiva. Non sarà facile dato che non sono presenti videocamere di sorveglianza.

L'atleta giallorosso è solo l'ultimo dei calciatori vittime di furti in casa.

I precedenti

Un mese fa, a novembre, è successa la stessa cosa al giocatore della Lazio, Matteo Zaccagni. I ladri hanno fatto irruzione nella casa dove vive con la moglie Chiara Nasti il figlio, in via della Camilluccia. La famiglia non era in casa, e così, nella notte i malviventi sono entrati e hanno portato via gioielli per una valore stimato di 80mila euro. E prima ancora, ad ottobre, la vittima è stata il 34enne difensore dell'As Roma, Chris Smalling.

In questo caso i malviventi, una banda di ladri professionisti, sono entrati nella sua villa sull'Appia Antica.

