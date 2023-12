I ladri tentano di assaltare la casa, anziana li vede arrivare dallo spioncino e li mette in fuga: «Una grande paura»

«Ero da sola in casa, quando ho sentito dei rumori provenire dalla porta. Sono andato a vedere dallo spioncino e ho visto delle persone. Ho avuto molto paura, e dalla finestra ho visto un’auto che andava via». Questo il racconto di una anziana, che abita in centro, alle forze dell’ordine, ma nelle ultime settimane in quasi tutti i quartieri di Avezzano e nelle frazioni si è verificata una decina di furti in abitazione. È tornato l’allarme ladri in città: le modalità di azione sono in alcuni casi diverse tra loro, ma tra alcuni colpi è possibile individuare un modus operandi comune.

Gli investigatori stanno lavorando per risalire agli autori dei vari colpi messi a segno all’interno degli appartamenti, come per esempio quelli in zona Caruscino o nella zona Nord. Gli uomini del Commissariato di Avezzano hanno fermato un’auto sospetta con a bordo tre georgiani, tutti giovani, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso. Sembra che i tre fossero in grado di aprire qualunque serratura considerato gli arnesi di cui disponevano. La Polizia sta accertando se il terzetto ha precedenti penali e sta controllando i loro movimenti, proprio, nelle ultime settimane, per verificare se sono i responsabili dei molti furti avvenuto in città e in periferia. Anche il prefetto dell’Aquila si è interessato al problema e ha presieduto una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla problematica dei furti nelle abitazioni in tutta la provincia. Nel corso dell’incontro - a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine territoriali, i rappresentanti del Comune capoluogo e i sindaci degli enti locali interessati – è stata dedicata massima attenzione per garantire una risposta efficace al fenomeno.