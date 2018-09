Roma, lotta ai venditori abusivi in Centro: 400 sequestri e multe per 100 mila euro

Contrasto dell'abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale nel Centro Storico: pattuglie del Gruppo

Sicurezza Sociale Urbana e del Gruppo Centro sono intervenute in varie zone, tra cui Colosseo, piazza di Spagna, via del Corso, piazza del Pantheon e in area Vaticano. Solo nelle ultime 48 ore sono stati effettuati circa 400 sequestri per la vendita di articoli, tra occhiali e borse contraffatte. Sequestri amministrativi invece per oltre un migliaio di prodotti di telefonia, bottigliette d'acqua, rose e bigiotteria varia, tra cui molti giocattoli. Elevate sanzioni per circa 100.000 euro.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA