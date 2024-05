Martedì 28 Maggio 2024, 22:32

Da una parte il guard rail, dall’altra le auto che sfrecciano veloci come pezzi di vita ormai persi. Sul Grande raccordo anulare appare e poi diventa minuscola, mentre le auto si allontanano, la sagoma barcollante di una ragazzina in lacrime: a piedi, poco distante dalla galleria Appia, tra il frastuono delle auto nella testa e la disperazione non gridata nel cuore. La ragazzina, terrorizzata, viene avvistata da una pattuglia di vigili. Gli agenti del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale (Spe) rallentano, accostano e soccorrono l’adolescente. Cercano di tranquillizzarla e le chiedono come mai si trovi su quella lingua d’asfalto pericolosissima dove il rischio di essere investiti è altissimo. La sedicenne scoppia in lacrime e dà la sua versione dei fatti. Nonostante l’ottima media dei voti a scuola, aveva preso 5 a latino, la mamma si era arrabbiata, era scoppiato un litigio e l’aveva fatta scendere dall’auto.

GLI ACCERTAMENTI

A bordo della pattuglia dei caschi bianchi, finalmente al sicuro, la studentessa viene portata negli uffici di Ponte di Nona, dove c’è la sede del gruppo Spe. Gli agenti cercano di far sentire a casa la giovanissima e le offrono anche una merenda. Si mettono subito alla ricerca della mamma, una donna di 40 anni, residente alla Pisana.

GLI INTERROGATIVI

Passano le ore (il ritrovamento sul Gra è avvenuto alle 19 di lunedì), i genitori intanto sono arrivati negli uffici dei vigili dove è stata portata la ragazzina. Il Tribunale dei Minori è stato avvertito, sarebbe anche scattata la denuncia per maltrattamento di minori a carico della madre. Poche ore dopo, la giovane ritratta e cambia la versione dei fatti raccontata in un primo momento ai vigili, scagionando la donna. Si è allontanata da sola, non è stata abbandonata sul Raccordo, la mamma insomma non c’entra nella tragica vicenda. Intanto si è messa in moto non solo la macchina dei soccorsi, ma anche quella della legalità. Gli investigatori vogliono vederci chiaro, capire cosa sia realmente accaduto, perché la giovane stesse camminando sul Gra. Come ci è arrivata? Le telecamere possono aiutare a ricostruire la vicenda? Il compito più delicato, poi, sarà quello di cercare di ricostruire la vita familiare della sedicenne senza lasciare alcuna ombra nelle dinamiche domestiche e chiarire se ci sia un disagio profondo non rappresentato. In base alla seconda versione della giovane, si tratterebbe di allontanamento volontario, ma cosa avrebbe scosso così tanto la ragazzina? Come ha fatto a raggiungere il Raccordo in un punto così pericoloso come quello a ridosso della galleria Appia?

A raccontare la storia era stato il segretario romano del Sulpl, Marco Milani. «Ancora una volta - ha detto - sono i caschi bianchi, ormai forza e presenza prevalente nei territori metropolitani a intervenire su fenomeni di sicurezza urbana e fragilità sociali di una capitale sempre più problematica. Il governo non tardi a varare una legge di riforma della categoria che dovrà essere ben più coraggiosa di quella allo studio quanto All'amministrazione capitolina, aumenti gli sforzi per colmare il vuoto in organico di oltre 3000 unità».