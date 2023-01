Roma, centro storico preso d'assalto. I residenti: «Il semaforo di via de' Burrò è così da 4 mesi»

Il centro storico è nell’occhio del ciclone. Piazza della Pigna, Piazza di Pietra, Piazza Capranica, Piazza Colonna e dintorni lasciata alla sosta selvaggia, sporcizia, ambulanti abusivi e all’incuria tanto da lasciare un semaforo rotto e penzoloni (pericolosissimo) a via de' Burrò da ben 4 mesi. Il quartiere Monti e l’Esquilino invaso dai rifiuti e lasciato “in mano” ai senza tetto e ai richiedenti asilo, viale Pretoriano con la sua “interminabile” tendopoli lungo le mura, la stazione Termini che si spera dopo la maxi operazione di qualche giorno fa, possa essere restituita ai residenti e ai turisti “pulita e sicura”. E dulcis in fundo San Lorenzo alla cronaca per la sua “mala movida” e Porta maggiore che l’altro ieri ha fatto registrare una morte per assideramento di un senza fissa dimora.

Le proteste

I residenti chiedono più attenzione ai consiglieri del I municipio e più risorse e controlli alla Polizia locale. «Mi sto battendo da mesi per alcune situazione urgenti che devono essere risolte immediatamente - dice il consigliere Stefano Tozzi - la prima è la tendopoli di via Pretoriano per evitare che si ripeta la tragedia di Porta Maggiore, la seconda, il caos di Piazza di Pietra e dintorni con sosta selvaggia e abusivi dappertutto, per non parlare dell’attenzione per la sosta sevaggia sui marciapiedi a piazza Colonna, e un semaforo che penzola pericolosamente da 4 mesi in via De Burrò, cosa si aspetta che finisca in testa ad un passante». Insomma i residenti del centro storico chiedono più attenzione: pulizia, controlli, sicurezza e regole certe per tutti soprattutto quando ogni giorno trovano occupati i posti auto riservati ai disabili o al carico e scarico merci o con sosta selvaggia sui marciapiedi e sulle piazze (come spesso capita in via De Burrò, Piazza Colonna, Piazza della Pigna e Piazza di Pietra) per non parlare degli ambulanti abusivi “di borsette” come li ha definiti l’Associazione di commercianti e di residenti Amici di Piazza di Pietra che sono dovunque.