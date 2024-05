Mercoledì 29 Maggio 2024, 00:12

Altri due giorni di sciopero nazionale dei tassisti - mercoledì 5 e giovedì 6 giugno - e la Capitale rischia di andare in tilt, con le scuole ancora aperte e la campagna elettorale per le Europee alle ultime battute. La protesta è stata motivata dalle principali organizzazioni sindacali di categoria con il fatto che il governo non li ha convocati dopo lo sciopero dello scorso 21 maggio. La richiesta dei conducenti è di regolamentare le piattaforme digitali del settore, specialmente Uber, che operano nelle principali città italiane e che, secondo i sindacati dei tassisti, farebbero una «concorrenza sleale» al servizio taxi tradizionale; nonché rendere più severe le norme che regolano il rilascio delle autorizzazioni di noleggio con conducente (Ncc).

I MOTIVI

Le auto bianche si fermeranno dalle 8 alle 22 in entrambe le giornate, «fatte salve le garanzie delle prestazioni indispensabili», come si legge nel documento di proclamazione. «Senza regole chiare per tutti gli operatori in campo il servizio pubblico taxi va in difficoltà e aumenteranno disservizi anche in termini di qualità come già è successo in altri paesi - sottolinea Alessandro Genovese, responsabile nazionale dell’Ugl Taxi - Questa è una lotta anche a difesa degli utenti». Genovese lancia una provocazione: «Se per concorrenza s’intende consentire alle multinazionali, che fanno da catalizzatore per i furbetti delle licenze Ncc prese nei più disparati comuni italiani, di operare al di fuori di ogni regola nelle grandi città, allora esentiamo i tassisti dall’obbligo di prestazione, dai turni di servizio e dalle tariffe amministrate e calmierate».

LA SITUAZIONE

La categoria, però, si divide: restano contrari allo sciopero i rappresentanti del 3570, la più grande cooperativa radiotaxi della Capitale. E anche i “sostituti alla guida” - i 900 conducenti che da anni lavorano prendendo in affitto licenze altrui - restano freddi: il 21 maggio avevano deciso di organizzare un’assemblea separata, in viale Palmiro Togliatti, mentre ora stanno ancora valutando il da farsi. Il principale punto di scontro con il resto della categoria, per i sostituti alla guida, è proprio sulla questione delle nuove concessioni da rilasciare nella Città eterna: ne vorrebbero di più (almeno 1.500) con una corsia preferenziale per chi da lungo tempo opera (regolarmente) come tassista senza essere titolare della licenza. Anche le sigle degli Ncc si schierano contro i colleghi delle auto bianche: «Non comprendiamo i motivi di questo nuovo sciopero, al ridosso della chiamata elettorale, e in assenza di novità significative», si legge in una nota delle associazioni aderenti a Ora Ncc.

LE REAZIONI

Le associazioni dei consumatori sono in rivolta, con Assoutenti che chiede la precettazione delle auto bianche: «Si tratta a tutti gli effetti di uno sciopero contro i cittadini, ingiustamente usati dalle organizzazioni dei tassisti per contestare l’aumento delle licenze sul territorio e difendere i propri privilegi – attacca il presidente Gabriele Melluso - Per questo chiediamo alla Commissione di garanzia sugli scioperi, al ministero dell’Interno e ai prefetti di tutta Italia di attivarsi al fine di garantire i diritti degli utenti». L’Unione nazionale consumatori, in particolare, chiede che vengano «abrogati tutti i vincoli che separano i tassisti dagli Ncc». Il Garante dal canto suo, invita «al rispetto delle regole nello sciopero dei taxi».

