Narni, scarico abusivo di rifiuti. Taniche, auto e frigoriferi abbandonati nei boschi

NARNI Taniche, eternit, carcasse di automobili. Tutto gettato nei boschi. La denuncia arriva da un cittadino narnese che ha pubblicato una serie di immagini catturate durante una passeggiata nelle campagne che circondano Narni.

«Questa persona - ha detto l'assessore all'ambiente del comune di Narni Giovanni Rubini - si è messo a disposizione per fornire le informazioni in suo possesso. Abbiamo allertato i carabinieri forestali che stanno facendo gli accertamenti del caso».

In particolare, sulle taniche.

A decine, tutte nello stesso punto e tutte contenenti prodotti per il trattamento delle acque.

«Chi di dovere - prosegue Rubini - cercherà di risalire ad eventuali acquirenti, o comunque all'origine di questa merce».

Un fenomeno, quello dello scarico abusivo dei rifiuti che l'amministrazione narnese sta cercando di contrastare da tempo. A questo proposito, recentemente il comune ha aperto un tavolo di lavoro con Asm, carabinieri di Narni e polizia locale. Allo studio un protocollo specifico attraverso cui coordinare tutte le forze in campo per far fronte al problema in modo efficace.

Secondo quanto stabilito nel primo incontro, ogni segnalazione di rifiuto abbandonato va inoltrata al comando della polizia locale del comune competente e alla direzione ambiente di Asm che, a seguito della segnalazione, può procedere alle ispezioni congiunte con la forza di polizia competente. I rifiuti verranno rimossi dopo il nulla osta da parte delle forze dell’ordine.

Non solo. A inizio 2023, sempre il comune di Narni ha firmato la convenzione con il Cers, un'associazione di guardie volontarie ecozoofile, ambientali e ittiche che da vent'anni lavorano sul territorio. Una decisione maturata a fronte delle decine di segnalazioni che continuamente pervengono agli enti di competenza circa la presenza di rifiuti là dove dovrebbe esserci invece solo natura.