Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

La “cura” necessaria per l'ospedale di Tivoli, riaperto ieri a sei mesi dal tragico incendio, da sola traccia il quadro delle carenze di una notte di evacuazioni che l'8 dicembre scorso provocò tre morti e la paralisi del presidio sanitario più importante della Asl Roma 5. La lista dettagliata del “check-up” effettuato in tre mesi di lavori serrati l'ha letta il commissario dell'azienda sanitaria Silvia Cavalli che ha guidato nei reparti riattivati il presidente della Regione Francesco Rocca e il responsabile della direzione Salute Andrea Urbani: insieme alla ristrutturazione è stata realizzata ex novo, perché prima non c'era, una centrale allarmi collegata al sistema di rilevazioni fumi; completamente rifatta con una tecnologia moderna la cabina elettrica e tutta la rete di distribuzione, così come tutto l'impianto che eroga i gas medicali e i gruppi di continuità a protezione dei black-out, sono stati adeguati alla reazione al fuoco non solo atri e corridoi ma anche i depositi, rinnovato il sistema idrico, sta per concludersi il riadeguamento alla normativa antincendio degli ascensori, sostituito il 60% dei controsoffitti.

ASSUNZIONI

Ieri al San Giovanni Evangelista i chirurghi sono tornati ad operare e al punto nascita era in attesa di nascere il primo bimbo. E Rocca ha annunciato anche importanti novità: «Solo in questa Asl nei prossimi mesi avremo 800 assunzioni a tempo indeterminato, 280 sono i precari che saranno stabilizzati. I tempi quelli naturali dei concorsi. È la conferma che crediamo nella sanità pubblica insieme alle prime due risonanze magnetiche pubbliche in arrivo: una entro fine giugno a Tivoli, l'altra a settembre a Colleferro». Per il San Giovanni Evangelista assicurato anche il potenziamento dei servizi: dal rafforzamento della “Rete ictus” con l’unità di trattamento neuro-vascolare, all’oncologia e alla radiologia. Per il pronto soccorso è stata prevista un’unità di diagnostica per immagini di primo e secondo livello, due sale di endoscopia digestiva e una oculistica. «I sorrisi della visita di oggi – ha aggiunto Rocca – sono fonte di gratificazione per questo lavoro in tempi straordinariamente veloci. Merito di chi ha lavorato in maniera indefessa e frutto di un gioco di squadra. Il ringraziamento va a tutto il personale, nessuno escluso. Lo si doveva alle tre vittime. Quello che è successo metaforicamente è un'umiliazione istituzionale perché negli ospedali si entra per essere curati. Ora il sistema antincendio è a norma. E gli investimenti che abbiamo programmato sono l'impegno solenne di lavorare per il pubblico perché è quello in cui crediamo per la crescita dei nostri territori». Un programma, che come ha confermato Andrea Urbani «è figlio di un'attenta analisi dei bisogni: entro fine anno cambierà lo stato di salute del sistema sanitario soprattutto fuori dalla grande Capitale. Una grande scommessa per un sistema che prima è stato romanocentrico».

L’INCHIESTA

Conferme sul nuovo ospedale tiburtino, il Not: «Se non dovesse risultare idonea la prima area individuata ce ne sono pronte altre due nella stessa zona. La gara a fine anno». A salutare la riapertura del San Giovanni i sindaci di Tivoli e Guidonia, Giuseppe Proietti e Mauro Lombardo. Il presidente della commissione regionale Bilancio Marco Bertucci e la vicepresidente della commissione Lavori pubblici Micol Grasselli hanno confermato l'impegno per arrivare puntuali a consegnare ai cittadini al più presto il pronto soccorso, previsto da cronoprogramma entro il 30 settembre. Sul fronte Procura l'8 giugno prossimo scadranno i termini per la chiusura delle indagini preliminari, salvo richiesta di proroga. C'è da attendere anche per la commissione d'inchiesta regionale: «Stanno lavorando a vicende delicate – ha detto Rocca – e non vogliamo si sovrapponga all'inchiesta penale. A breve ci sarà un quadro delle omissioni e di quello che non ha funzionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA