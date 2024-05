Mercoledì 29 Maggio 2024, 00:12

La stretta è di quelle pesanti: arrivano altre restrizioni per la sosta dei bus turistici a ridosso delle Mura Aureliane. Ieri mattina, con una seduta sfilacciata da continue mancanze del numero legale, il Consiglio comunale ha approvato una delibera, proposta dalla Commissione Pnrr, che cancella la sosta per i torpedoni dei turisti nelle Mura Aureliane.

Per essere puntuali: vengono cancellati tutti gli stalli che si trovano in viale di Porta Ardeatina. Ora gli uffici tecnici della Mobilità, che stanno elaborando il nuovo regolamento per i bus, dovranno adeguarlo a queste nuove indicazioni.

Sciopero taxi il 5 e 6 giugno, l'annuncio dei sindacati: «Costretti a proclamare un nuovo fermo nazionale di 48 ore»

Non solo. La delibera prevede che sia vietato in futuro istituire nuove aree di sosta per i torpedoni lungo le Mura che, anzi, sono oggetto di un investimento Pnrr per essere trasformate in parco.

Si legge nel testo della delibera - firmata da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione presenti in Commissione Pnrr - che «il regolamento per l’accesso e la circolazione degli autobus nella Ztl Bus prevede tre tipologie di sosta: sosta breve (max 15 minuti), sosta oraria (max 3 ore) e sosta lunga (max 24 ore). In particolare, due aree di sosta del piano hanno gli stalli collocati lungo il perimetro murario in viale di Porta Ardeatina e viale Pretoriano».

LA STORIA

La delibera ripercorre i quasi 25 anni di tentativi di regolamentare e limitare l’accesso e la sosta dei pullman turistici nel centro della città.

Si parte nel lontano anno 2000, sindaco Rutelli, quando vengono introdotte le zone a traffico limitato con norme specifiche di contenimento dei bus, il rilascio dei contrassegni per l’accesso, l’individuazione della aree di salita e discesa dei passeggeri. Cinque anni dopo, sindaco Veltroni, viene varato un primo aggiornamento del piano e, soprattutto, delle tariffe. Altri cinque anni, sindaco Alemanno, e parte una revisione globale del sistema con la differenziazione delle soste brevi e lunghe, nuove sanzioni e controlli. Poi, con Marino sindaco, nuovo regolamento per la circolazione e la sosta dei bus turistici che modifica quello di Alemanno in senso più restrittivo: 1.300 permessi annui a pagamento, accessi contingentati nell’area del Vaticano il mercoledì, quando ci sono le udienze del Papa, e la domenica; nuove tariffe e sanzioni. Altro giro, altro sindaco: con la Raggi la Ztl bus viene divisa in tre aree (A, B e C) con nuovi criteri per circolazione e sosta con l’approdo alle tre diverse soste, breve da un quarto d’ora, oraria da 3 ore e lunga da un giorno.

IL PARCO DELLE MURA

La cancellazione della possibilità di parcheggiare in prossimità delle Mura Aureliane apre allo sviluppo del Parco delle Mura, costruite fra il 270 e il 275 dall’imperatore Aureliano per difendere la città di Roma dalle incursioni dei barbari. Di quelle mura originali che erano lunghe circa 19 km, ne restano in piedi poco meno di 13. Nel 2002 è stato avviato un progetto urbanistico di riqualificazione del cosiddetto “Arco sud” delle Mura, che va da Porta Maggiore a viale del Campo Boario: sono 5 km in totale ma, di questi progetti, ne è stata alla fine realizzata solo una minima parte. Nel 2009, ad esempio, sindaco Alemanno e assessore all’Ambiente Fabio De Lillo, venne inaugurato il tratto fra Porta Metronia e via Numidia. Ancora: nel 2020, sindaco Raggi, venne inaugurata la nuova illuminazione artistica realizzata da Acea.

Ora, con un investimento di 23 milioni di euro da fondi Pnrr sono previsti interventi di restauro e valorizzazione di una serie di tratti delle Mura: via Campania-Corso d’Italia; viale del Policlinico-Ambasciata del Regno Unito; piazza San Giovanni-viale Castrense; Porta Latina-Porta Metronia; Porta Latina-Porta San Sebastiano; Porta San Paolo-Tevere.

Gli interventi prendono spunto da quanto fatto nel tratto del Parco di Porta Metronia con l’allargamento al massimo della fascia di superficie, spesso a prato, a ridosso delle mura, con la piantumazione di nuove alberature e con percorsi lastricati e per l’attività sportiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA