Martedì 28 Maggio 2024, 17:44

A sei mesi dall'incendio dell'8 dicembre che causò la morte di tre pazienti, l'ospedale di Tivoli riapre. Riattivati reparti, blocchi operatori, rianimazione e laboratorio di analisi. Soltanto per il pronto soccorso bisognerà aspettare la fine dell'estate: tornerà operativo dal 30 settembre, ma i servizi sono comunque garantiti dal punto di primo intervento a partire dal 25 marzo.

Pronto Soccorso, cresce il numero dei pazienti anziani

Il sopralluogo

A visitare stamattina la struttura il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accompagnato dal direttore regionale della direzione salute, Andrea Urbani, e dal commissario straordinario della Asl Roma 5, Silvia Cavalli. «Oggi sono emozionato. Girare per la struttura e trovare tanti sorrisi è fonte di gratificazione per il lavoro che è stato fatto» ha esordito il presidente Rocca che ha assicurato: «Il sistema antincendio è stato fatto a norma. Mi dispiace solo non essere arrivato in tempo». Il governatore ha parlato di tempi di riapertura «straordinariamente veloci». «Non me ne prendo il merito - ha tenuto a precisare - perché è stato un gioco di squadra con tutte le istituzioni». E il suo pensiero è andato più volte a quella notte. «Sono morte tre persone e come presidente della Regione è una sconfitta perché gli ospedali devono portare salute».

La polemica del presidente della Regione Lazio

Non sono mancati gli attacchi politici: «Mi dispiace che anziché fare quadrato davanti a una tragedia simile ci sia stato chi dall'opposizione ha trovato spazio per speculare su una tragedia, invece di fare mea culpa» ha detto il presidente. E ha puntato il dito contro chi lo ha preceduto. «Mi riferisco all'ex assessore alla Sanità Alessio D'Amato e all'ex presidente Nicola Zingaretti che l'altro giorno a un evento della campagna elettorale a Rieti parlava di sanità. Hanno governato per anni questa Regione e il Paese. Siamo ridotti così perché per 10 anni hanno governato ma sembra che vengano da Marte. Ho ancora 4 anni per sistemare una situazione che era stata abbandonata da 10 anni».

Il nuovo ospedale Tiburtino: a che punto è?

Quanto al nuovo ospedale Tiburtino il presidente Rocca si augura che «a fine anno ci sarà la partenza della gara». «Stiamo lavorando su questo perché abbiamo trovato un intoppo in Conferenza dei servizi che dovrebbe esprimersi a breve - ha spiegato -. C'è stato un problema sul terreno che avevano individuato. Voglio essere certo di costruire un ospedale in un luogo sicuro». Una volta pronta la nuova struttura, l'ospedale di Tivoli verrà «riconvertito». «C'è necessità di ambulatori - ha spiegato Rocca - di strutture per i nostri anziani e questa è la grande mancanza di visione che ha avuto il governo precedente che non ha lasciato nulla di programmato per le persone anziani e fragili». Ma l'ex assessore Alessio D'Amato, chiamato in causa dal governatore, non ci sta e respinge le accuse: «Ma quale situazione fuori controllo, Rocca è un mentitore seriale - ha tuonato D'Amato -. Ho lasciato risorse per investimenti in edilizia sanitaria già programmate per oltre due miliardi di euro e il progetto del nuovo ospedale della Tiburtina, previsto in un'area pubblica, che Rocca non vuole fare per dirottare le risorse a Roma».