Maxi operazione delle forze dell’ordine alla stazione Termini: in due giorni 17 arrestati

La Maxi operazione straordinaria per la tutela dell’ordine e della sicurezza effettuato nella zona della stazione Termini e zone limitrofe nelle giornate di ieri e lunedì 23 ha fatto registrare 17 arresti e 28 denunciati. Una maxi operazione congiunta dove è stato impiegato personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale Roma Capitale e all’Esercito italiano con l’ausilio del servizio cinofilo come per le altre precedenti operazioni di inizio anno. Nelle due giornate si sono registrate oltre 4673 persone identificate e pianificati controlli al fine di verificare “irregolari” e contrastare l’abusivismo nei confronti dei numerosi esercizi commerciali presenti in zona, nonché prevenire fenomeni legati allo spaccio di droga e ai furti. L’operazione oltre che sul piazzale dei Cinquecento ha coinvolto anche le due strade principali adiacenti alla stazione via Giolitti e via Marsala ele strade limitrofe. Le forze dell’ordine alla fine delle serate hanno inoltre controllato con posti di blocco 2376 veicoli ed effettuato controlli amministrativi su 11 esercizi pubblici. Continuano così i blitz pianificati dall’inizio dell’anno in linea con le direttive emanate dal ministro Piantedosi che hanno avviato un piano straordinario di prevenzione e contrasto della criminalità nelle 3 città metropolitane Roma, Milano e Napoli come stabilito dal piano della sicurezza stabilito a seguito della riunione del ministro tenutasi lo scorso 16 dicembre con i sindaci Gualtieri, Sala e Manfredi.