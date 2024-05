Mercoledì 29 Maggio 2024, 05:20

Sei milioni di euro di danni per l’economia della città, più della metà dei quali soltanto per bar, ristoranti e pubblici esercizi. Le categorie produttive di Roma fanno il conto delle perdite dovute alla paralisi cittadina nei giorni di sciopero dei tassisti, con tanto di manifestazioni e relativa paralisi della Capitale. «Capiamo le proteste, ma non possiamo andare avanti così - sottolinea Valter Giammaria, presidente di Confesercenti Roma - Il problema dei taxi a Roma va risolto al più presto, specialmente in vista dell’avvio del Giubileo». Se già oggi il servizio è insoddisfacente (scioperi a parte), gli operatori turistici e commerciali temono che i milioni di visitatori attesi per l’Anno Santo facciano da detonatore per una situazione ai limiti dell’insostenibilità.

IL VERTICE

Le associazioni di categoria sulla questione chiedono «un incontro urgente con il sindaco per trovare rimedi efficaci e garantire la mobilità romana, nell’interesse dei cittadini e delle imprese». Con le nuove licenze che restano al primo punto della lista delle richieste delle attività produttive, ma con l’aggiunta di una maggiore flessibilità nel servizio. I problemi del trasporto pubblico non di linea «danno anche un’immagine negativa della città, non solo per il turismo - spiega Giammaria - Vengono danneggiate le categorie produttive, e così si va a scapito della città, colpendo soprattutto alberghi, esercizi di somministrazione e negozi di vicinato».

L’INCIDENZA

Ma quanto pesa effettivamente lo sciopero dei taxi sulle filiere produttive della Città eterna? «Solo per il nostro settore stimiamo danni per 3,2 milioni di euro in due giorni», sostiene Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, l’associazione che riunisce i pubblici esercizi: ristoranti, bar e altri locali per la somministrazione di cibo e bevande. «Bisogna urgentemente mettere una pezza a questo problema - incalza Pica - Serve un intervento deciso e risolutivo, che sia con Uber o con altre soluzioni efficaci». Anche gli albergatori parlano di «danni rilevanti», anche se difficilmente quantificabili, viste le tempistiche delle prenotazioni delle camere in hotel. «Alla fine non ci si può lamentare se i negozi chiudono - tuona Massimo Bertoni, presidente di Federmoda Confcommercio Roma - Siamo arrabbiati e molto preoccupati perché questi scioperi provocano danni rilevanti al settore, soprattutto nel centro storico, e rappresentano l’ennesimo colpo al mondo del commercio, sempre più in crisi».

L’ALTRO FRONTE

Affari d’oro, invece, per le auto a noleggio con conducente (Ncc) che, in mancanza di taxi, vedono crescere notevolmente il numero di potenziali clienti. Questi operatori stanno ricevendo «una valanga di richieste di servizi per il 5 e 6 giugno - si legge in una nota delle associazioni aderenti a Ora Ncc - Sarà difficile riuscire a evadere tutte le richieste, perché siamo in alta stagione e le città sono piene di turisti ai quali si aggiungeranno coloro che si devono spostare per andare a votare: chi può cerca di organizzarsi per non avere disagi». Proprio sul crinale tra auto bianche e Ncc, peraltro, si gioca una delle partite più delicate dell’attesa riforma del trasporto pubblico non di linea nella Capitale.

