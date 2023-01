Roma, centro storico sotto attacco: sosta selvaggia e abusivismo da piazza Capranica a piazza di Pietra

Piazza Capranica con Piazza di Pietra e dintorni nell’ultimo periodo sono state prese d’assalto. Due perle del centro storico capitolino a due passi dal Pantheon e da palazzo Montecitorio (la Camera dei deputati, ndr) non stanno vivendo sonni tranquilli. «A piazza Capranica l’isola pedonale c’è ma non esiste, vige la sosta selvaggia, al posto dei tavolini dei ristoratori, è sempre pieno di macchine e venditori ambulanti abusivi - dice preoccupato Filippo Anfosso presidente dell’Associazione amici di piazza di Pietra costituta da residenti e commercianti - non parliamo di via del Caravita e dei Pastini, spazi per i disabili occupati, venditori ambulanti abusivi dappertutto, tutto questo rende invivibile per i residenti e i turisti il centro storico».

La richiesta dell’associazione è che una volta per tutte si rispettino le regole evitando l’occupazione selvaggia che porta solo degrado e caos: «Ho partecipato - continua Anfosso - anche ad una seduta della Commissione Trasparenza del I municipio per far presente le problematiche del centro storico e le nostre istanze, c’è bisogno che i vigili urbani siano più presenti e passino più spesso solo così possono controllare quello che succede, ormai tutti i giorni è fuori controllo, poi quando in strada non riesce a passare neanche un’ambulanza la cosa diventa gravissima. L’ultimo episodio è di qualche giorno fa, ad una mia domanda un vigile urbano di passaggio mi ha risposto che il segnale di carico e scarico merci all’inizio della piazza di Pietra non è chiaro, e che il segnale è un pò più lontano e lo rende mal interpretabile, detto da un vigile urbano poi. Una risposta simile l'ho avuta in via de’ Burrò di fronte la Camera di Commercio, il vigile mi disse che era chiara la segnaletica verticale (il palo, ndr) ma non quella orizzontale (la striscia gialla, ndr) anche questa risposta mi sembra paradossale». Tanti episodi verificatisi uno dopo l’altro: «Una volta invece presi un’iniziativa e tappai con il mio portiere un sampietrino che era saltato e aveva fatto cadere una turista, quando tornarono per la riparazione subii anche il rimprovero mi dissero che non avrei dovuto farlo, in piazza Capranica poi nell’ultimo periodo non riusciamo neanche a entrare in chiesa e questo è dire tutto, per non parlare dei cestini della spazzatura sempre pieni che non vengono mai svuotati».