Roma, Raggi: «Arriva la pista ciclabile in via Tuscolana»

«Vi voglio mostrare le immagini dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile su via Tuscolana, nella zona sud est della città. La nuova ciclabile collegherà Porta Furba a Cinecittà. Stiamo approfittando dei lavori anche per rifare le pedane per le fermate degli autobus. Quest'opera donerà un nuovo aspetto ad una delle arterie commerciali più importanti della Capitale». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.LEGGI ANCHE Roma, a Via Urbana stop alle auto: ma solo alla fine del 2019 «Un tracciato di 2,2 chilometri che andrà ad ampliare la rete delle piste ciclabili di Roma, ricucendo parti strategiche di quest'area e collegando anche due fermate della metro A. L'opera garantirà la riqualificazione di tutta la zona, un'operazione già iniziata nei mesi scorsi liberando i marciapiedi dalle bancarelle e restituendo questi spazi alla cittadinanza. Un altro intervento per rendere Roma una città più vivibile e sostenibile», conclude la sindaca.