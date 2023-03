Roma, a Labaro arriva la ciclopedonale che collegherà la “Tevere nord”: realizzazione di un campetto sportivo polivalente nel parco Marta Russo

Nel XV municipio prende il via il programma “15 Municipi,15 Progetti per la città in 15 minuti”, iniziativa presentata al Macro di via Nizza nell’ambito dei progetti di riqualificazione dello spazio pubblico, promosso dagli assessorati capitolini all'Urbanistica e alla Città dei 15 minuti che prevede lo stanziamento di 22,5 milioni di euro complessivi per riqualiifcare una prima serie di 15 ambiti territoriali, uno in ciascun municipio romano. All’avvio della fase progettuale sono stati presentati tutti i progetti che strano realizzati in tutti e 15 i municipi di Roma. I 15 ambiti territoriali sono: Prato Falcone nel I municipio I, Villaggio Olimpico nel II, Tufello nel III, Settecamini nel IV, La Rustica nel V, Zona dei Colli nel VI, Gregna nel VII, Valco San Paolo nell’VIII, Spinaceto nel IX, Ostia Antica nel X, Magliana nell’XI, Monteverde Quattroventi nel XII, Montespaccato nel XIII, Palmarola nel XIV e Labaro nel XV. Individuati per le loro caratteristiche morfologiche e funzionali e perché oggetto delle richieste delle istanze dei cittadini evidenziate negli anni passati. Alla fine del 2022 sono stati quindi affidati gli incarichi diretti di progettazione a 15 professionisti iscritti all’elenco approvato a seguito di un avviso pubblico. Per il XV municipio e il Labaro sono stati sono stati previsti la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra i servizi del quartiere fino al raggiungimento della pista ciclabile Tevere nord, la realizzazione di zone scolastiche presso le scuole esistenti, la riqualificazione di un’area ludica in via Clauzetto e la valorizzazione dell’Asl Rm1, la realizzazione di un campetto sportivo polivalente presso il parco Marta Russo, la valorizzazione del mercato rionale di largo Nimis e infine la riqualificazione dell’area di via Monti della Valchetta incrocio Via Brembio, in corrispondenza sia della Fontana, sia del campo da basket.