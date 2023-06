Frosinone, ciclabile che vai, colore che trovi: piste, cantieri e disagi per la viabilità

Ciclabile che vai colore che trovi. Nemmeno le piste ciclabili a Frosinone hanno una certa uniformità e caratteristiche simili. A cominciare da via Marittima, dove i lavori per la fibra hanno portato a una serie di danni.

Ma andiamo con ordine: le prime realizzate anni addietro avevano uno sfondo rosso (come quelle del giardino di Selva Piana) o azzurre come quella dei Cavoni. Ma nemmeno le ultime progettate in tempi recenti si sono realizzate con caratteristiche similari. Così si percorri quella che collega la stazione allo stadio Matusa inaugurata in piena campagna elettorale scorsa da Salvini è caratterizzata da un doppio senso di marcia su sfondo nero con cordoli bianco neri. Poi la scorsa estate venne inaugurata quella di via Marittima che collega la zona del parco Matusa alla stazione. In questo caso la corsia è unica (in direzione stazione)il fondo della pista è rosso e i cordoli di separazione tra la ciclabile la carreggiata sono gialli. Ora se ne stanno realizzando altre. Quella contestata per i problemi di viabilità che sta generando, di via Puccini, è a doppio senso di marcia su fondo nero con cordoli di travertino riempiti di sampietrini. Sempre in questi giorni si stanno realizzando nuove ciclabili anche in via Portogallo, Corso Francia e via Fabi. In questo caso i cordoli sono di colore giallo nero. Insomma ogni progettista ha utilizzato colori e materiali differenti creando una giungla di diversità sulle ciclabili quanto sarebbe stato più utili e sensato anche dal punto di vista estetico uniformarli. Ma intanto continuano le critiche anche del "fuoco amico" all'amministrazione Mastrangeli sulla scelta di queste ciclabili con particolare attenzione a quella di via Puccini- via Fontana Tonica. A prendere posizione l'ex candidato a sindaco per le primarie del centro destra Maria Grazia Cestra e candidata nella lista che porta il nome dell'attuale sindaco ed oggi si schiera contro il suo stesso primo cittadino.