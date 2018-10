Roma, a Via Urbana stop alle auto: ma solo alla fine del 2019

Il progetto giace da mesi nei cassetti dell'amministrazione comunale ma non perché sia stato bloccato o insabbiato, quanto più per i tempi burocratici necessari a poterlo realizzare. Il Rione Monti cambierà volto e soprattutto via Urbana uno degli asset strategici del quartiere e tra i più noti della zona per via dei luoghi di ritrovo, tra pub e bistrot, che richiamano molti giovani diverrà pedonale: stop al transito di auto e motorini. Per far questo tuttavia ci vorrà del tempo. Il piano di pedonalizzazione su cui residenti e commercianti si sono scagliati più di una volta, minacciando di impugnare qualsiasi delibera capitolina di fronte al Tar , rientra nel più ampio progetto di realizzazione dell'Isola ambientale di Monti. L'ultima conferenza dei servizi ha dato parere favorevole e dunque gli uffici capitolini si sono messi a lavoro.

Tecnicamente, però, fino al termine del 2019 tutto resterà invariato. Che vuol dire? Che il Rione Monti per il prossimo anno non subirà stravolgimenti né sarà interessato dalle pedonalizzazioni. Ma questo solo e soltanto perché la procedura per arrivare a creare l'Isola ambientale e la seguente pedonalizzazione di via Urbana richiedono diversi passaggi.



I TEMPI

Entro il prossimo dicembre garantiscono fonti del Comune verrà pubblicata la gara con un isolamento di risorse già messo a Bilancio per creare materialmente l'Isola ambientale. Il progetto, infatti, richiede l'istallazione di nuovi varchi elettronici, ad esempio, e dei lavori urbanistici che spaziano dal rifacimento del manto stradale all'allargamento di alcuni marciapiedi. Seguirà poi l'iter tecnico con l'analisi delle domande e l'aggiudicazione dei lavori. Passeranno dunque almeno sei mesi. Dopodiché partiranno i cantieri per arrivare al traguardo tra la fine di dicembre 2019 e i primi mesi del 2020.

LA PEDONALIZZAZIONE

Tra le principali novità, c'è per l'appunto la pedonalizzazione di via Urbana. Nonostante le tante critiche e contrarietà esposte anche a suon di petizioni da residenti e commercianti che accusano il Campidoglio di creare a Monti con la pedonalizzazione della via un nuovo turistificio senza regole, la strada sarà chiusa al traffico da via de' Ciancaleoni a via Panisperna. Non solo, saranno tolte le colonnine che oggi delimitano il passaggio pedonale ai lati della strada e sarà, inoltre, sistemata la pavimentazione per arrivare alla fine ad avere uno scenario simile a quello di via Frattina. Gioco forza, con una strada completamente pedonale, gli esercenti potrebbero gioire a festa perché potenzialmente potrebbero sfruttare come temono i residenti il suolo pubblico per incrementare gli affari. Ma attenzione: alla pedonalizzazione seguirà anche un piano di massima occupabilità ad hoc e non è detto che i vari soggetti chiamati a esprime il parere da ultimo la Sovrintendenza Capitolina si dimostreranno così propensi a regalare metri di suolo pubblico agli esercenti.



