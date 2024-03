Via Puccini, dietrofront del Comune: via i cordoli della pista ciclabile mai aperta

Dopo otto mesi di attesa da oggi, giovedì 14 marzo, il comune di Frosinone sta provvedendo alla rimozione dei cordoli della costruenda pista ciclabile di via Puccini al quartiere Scalo. La scorsa estate i lavori della ciclabile vennero bloccati a seguito delle proteste dei residenti che ritemevano la presenza di questi cordoli eccessivamente ingombranti per una carreggiata ristretta. L'amministrazione Mastrangeli a quel punto decise di stoppare il cantiere. Da qui là richiesta di variante alla Regione Lazio, l'autorizzazione e costi di 40 mila euro per la rimozione ripresi, secondo L'amministrazione, da risparmi di cassa nell'ambito dell'appalto senza creare un danno alle casse comunali. Festeggiano i residenti dello Scalo che parlano di "vittoria del buon senso" anche se più di qualcuno afferma che prima dell'avvio del cantiere erano state manifestate perplessità sulle modalità di realizzazione della pista e forse si potevano evitare tutti questi disagi e perdite di tempo. Ma, come si suol dire, meglio tardi che mai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA