Punto ricarica bike gratuito lungo la pista ciclabile di Acuto

Presso l'ex stazione ferroviaria di Acuto è stato attivato il punto ricarica gratuito per E-Bike. Lungo il tracciato dell'ex ferrovia vicinale costruita nel 1930 negli anni '80 è stata realizzata una delle più belle piste ciclabili del Lazio che, partendo da Paliano e salendo sui monti Ernici raggiunge Fiuggi, attraversa i territori di Serrone, Piglio e Acuto. Il fabbricato che, in passato, ha ospitato la stazione di Acuto, è stato dotato dal Comune di un moderno e comodo servizio. «L'installazione - spiega il sindaco Augusto Agostini - rientra in un intervento di riqualificazione della pista ciclabile che ha visto la realizzazione di diversi interventi come il ripristino delle staccionate di protezione che erano state distrutte dagli incendi degli anni scorsi, la riqualificazione delle aree di sosta e il ripristino della segnaletica e della cartellonistica turistica».